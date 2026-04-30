Meglepő ok állhat a magas koleszterinszint hátterében

A koleszterin kapcsán sokan automatikusan a túlsúlyra gondolnak, pedig a kép ennél jóval összetettebb. A szakértők szerint a magas koleszterinszint kialakulásában a genetika legalább olyan fontos szerepet játszik, mint az étrend vagy az életmód. Ez azt jelenti, hogy akár normál testsúly mellett is kialakulhat kockázatosan magas érték – írja a Guardian.

Mik a magas koleszterinszint okai valójában?

A koleszterin egy zsírszerű anyag, amelyet a máj termel, és amely a szervezetben a sejtek felépítéséhez, valamint a hormonok előállításához is szükséges. A problémát az LDL, az úgynevezett „rossz koleszterin” magas szintje okozza, mivel ez idővel lerakódhat az artériák falán, szűkíti az ereket, és növeli a szívroham, illetve a stroke kockázatát.

Szakértők szerint az LDL-koleszterinszint legfontosabb meghatározója a genetikai háttér.

Az étrend hatása kisebb, de nem elhanyagolható: különösen a telített zsírok bevitele számít, amelyek megtalálhatók például süteményekben, kekszekben, csokoládéban és számos ultrafeldolgozott élelmiszerben. Ezek rendszeres fogyasztása hozzájárulhat az LDL-szint emelkedéséhez.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magas koleszterinszint nem kizárólag a túlsúlyos embereket érinti. Az elhízás önmagában viszonylag csekély hatással van az LDL-szintre, ugyanakkor más vérzsírokra, például a trigliceridekre már jelentősebben hat. Ezek emelkedett szintje szintén növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Az elhízás emellett gyakran együtt jár olyan állapotokkal, mint a 2-es típusú cukorbetegség vagy a magas vérnyomás, amelyek tovább fokozhatják a koleszterin káros hatásait.

Éppen ezért a szív- és érrendszeri kockázat megítélésekor nem elegendő kizárólag az LDL-szintet nézni: a vérnyomás, a testsúly és a cukorbetegség jelenléte is fontos tényező. A háziorvos egy egyszerű vizsgálattal fel tudja mérni az összkockázatot, emellett érdemes figyelni a családi kórtörténetre is, különösen a korai szívbetegségek előfordulására.