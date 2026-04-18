Éheznek az amerikai katonák a Közel-Keleten? Sokkoló fotók!

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
4 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felháborodást és heves vitát váltottak ki azok a képek, amelyek szerint amerikai katonák meglepően silány ételadagokat kapnak a hadihajókon. A Közel-Kelet térségében szolgáló egységek élelmezéséről kiszivárgott fotók nemcsak az interneten terjedtek villámgyorsan, hanem komoly kérdéseket is felvetettek a katonák ellátásának minőségéről.
Közel-Kelethaditengerészetamerikai katonákélelem

A képeken látható, állítólagos menük – amelyek alig néhány falat húsból és minimális köretből álltak – sokak szerint messze elmaradnak az elvárható színvonaltól.
Több beszámoló is arról szólt, hogy a Közel-Kelet térségében szolgáló katonák gyakran éhesek maradnak, ami tovább fokozta a felháborodást írja a New York Post.

Fotó: Unsplash(illusztráció)

Közel-Kelet: botrányos fotók és egymásnak feszülő állítások

A botrány kirobbanása után megszólalt az amerikai haditengerészet, amely határozottan visszautasította a vádakat. Közlésük szerint 

a USS Abraham Lincoln és a USS Tripoli fedélzetén elegendő és megfelelő minőségű élelmiszer áll rendelkezésre.

A hivatalos álláspont szerint minden katona teljes adagokat és kiegyensúlyozott, tápláló ételeket kap.A médiában megjelent fotók között azonban olyan képek is szerepelnek, ahol csupán kevés hús és egy tortilla látható egy tálcán. Más források szerint 

egy vacsora mindössze néhány főtt répából és feldolgozott húsból állt.

A közösségi médiában sokan élesen bírálatot fogalmaztak meg és azt írták, hogy szinte éheznek a katonák. A védelmi vezetés hangsúlyozta, hogy több mint 30 napra elegendő élelmiszerkészlet van a hajókon. Azt is közölték, hogy a korábban felfüggesztett postai küldemények ismét eljutnak a térségben szolgáló katonákhoz.

Trump bejelentette a tűzszünetet

Április 16-án Donald Trump bejelentette, hogy Izrael és Libanon 10 napos tűzszünetben állapodott meg, amely a hetek óta tartó harcokat hivatott megállítani. A megállapodás célja, hogy időt nyerjenek a további tárgyalásokhoz és egy tartósabb béke kialakításához, miközben a térségben továbbra is feszült a helyzet.

 

Váratlan fordulat – Irán megnyitotta a Hormuzi-szorost

Irán bejelentette, hogy a tűzszünet idejére megnyitja a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt, ami jelentős enyhülést hozhat a globális kereskedelemben. A döntés azonnali hatással volt a piacokra: az olajárak zuhanni kezdtek, miközben a hajóforgalom újraindulása reményt ad a feszültségek csökkenésére. Ugyanakkor a lépés ideiglenes, és szigorú feltételekhez kötött, így a helyzet továbbra is bizonytalan.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!