Éheznek az amerikai katonák a Közel-Keleten? Sokkoló fotók!

A képeken látható, állítólagos menük – amelyek alig néhány falat húsból és minimális köretből álltak – sokak szerint messze elmaradnak az elvárható színvonaltól.

Több beszámoló is arról szólt, hogy a Közel-Kelet térségében szolgáló katonák gyakran éhesek maradnak, ami tovább fokozta a felháborodást – írja a New York Post.

Közel-kelet: Irán térségében amerikai hadihajók közelítették meg a stratégiai jelentőségű Kharg-szigetet

Közel-Kelet: botrányos fotók és egymásnak feszülő állítások

A botrány kirobbanása után megszólalt az amerikai haditengerészet, amely határozottan visszautasította a vádakat. Közlésük szerint

a USS Abraham Lincoln és a USS Tripoli fedélzetén elegendő és megfelelő minőségű élelmiszer áll rendelkezésre.

A hivatalos álláspont szerint minden katona teljes adagokat és kiegyensúlyozott, tápláló ételeket kap.A médiában megjelent fotók között azonban olyan képek is szerepelnek, ahol csupán kevés hús és egy tortilla látható egy tálcán. Más források szerint

egy vacsora mindössze néhány főtt répából és feldolgozott húsból állt.

A közösségi médiában sokan élesen bírálatot fogalmaztak meg és azt írták, hogy szinte éheznek a katonák. A védelmi vezetés hangsúlyozta, hogy több mint 30 napra elegendő élelmiszerkészlet van a hajókon. Azt is közölték, hogy a korábban felfüggesztett postai küldemények ismét eljutnak a térségben szolgáló katonákhoz.

Navy denies 'poor quality' food on warships deployed to Middle East after viral photos of 'rationed slop' https://t.co/4zU84yIiFE pic.twitter.com/hBkefgj8vq — New York Post (@nypost) April 18, 2026