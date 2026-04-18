Éheznek az amerikai katonák a Közel-Keleten? Sokkoló fotók!

A képeken látható, állítólagos menük – amelyek alig néhány falat húsból és minimális köretből álltak – sokak szerint messze elmaradnak az elvárható színvonaltól.
Több beszámoló is arról szólt, hogy a Közel-Kelet térségében szolgáló katonák gyakran éhesek maradnak, ami tovább fokozta a felháborodást – írja a New York Post.
Közel-Kelet: botrányos fotók és egymásnak feszülő állítások
A botrány kirobbanása után megszólalt az amerikai haditengerészet, amely határozottan visszautasította a vádakat. Közlésük szerint
a USS Abraham Lincoln és a USS Tripoli fedélzetén elegendő és megfelelő minőségű élelmiszer áll rendelkezésre.
A hivatalos álláspont szerint minden katona teljes adagokat és kiegyensúlyozott, tápláló ételeket kap.A médiában megjelent fotók között azonban olyan képek is szerepelnek, ahol csupán kevés hús és egy tortilla látható egy tálcán. Más források szerint
egy vacsora mindössze néhány főtt répából és feldolgozott húsból állt.
A közösségi médiában sokan élesen bírálatot fogalmaztak meg és azt írták, hogy szinte éheznek a katonák. A védelmi vezetés hangsúlyozta, hogy több mint 30 napra elegendő élelmiszerkészlet van a hajókon. Azt is közölték, hogy a korábban felfüggesztett postai küldemények ismét eljutnak a térségben szolgáló katonákhoz.
Trump bejelentette a tűzszünetet
Április 16-án Donald Trump bejelentette, hogy Izrael és Libanon 10 napos tűzszünetben állapodott meg, amely a hetek óta tartó harcokat hivatott megállítani. A megállapodás célja, hogy időt nyerjenek a további tárgyalásokhoz és egy tartósabb béke kialakításához, miközben a térségben továbbra is feszült a helyzet.
Váratlan fordulat – Irán megnyitotta a Hormuzi-szorost
Irán bejelentette, hogy a tűzszünet idejére megnyitja a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt, ami jelentős enyhülést hozhat a globális kereskedelemben. A döntés azonnali hatással volt a piacokra: az olajárak zuhanni kezdtek, miközben a hajóforgalom újraindulása reményt ad a feszültségek csökkenésére. Ugyanakkor a lépés ideiglenes, és szigorú feltételekhez kötött, így a helyzet továbbra is bizonytalan.