Kiderült, mi védi meg a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól – nem a tiltás a megoldás

A szakértők szerint a tiltás helyett a kritikai gondolkodás lehet a kulcs a gyerekek online biztonságához a közösségi média világában. A folyamatos képernyőhasználat és az algoritmusok által vezérelt tartalomfogyasztás ugyanis egyre nehezebbé teheti a koncentrációt és az információk helyes értelmezését – írja a CNN.

A kritikai gondolkodás lehet a kulcs a gyerekek biztonságához a közösségi média világában – Fotó: Unsplash

Miért nem megoldás a közösségi média tiltása?

A teljes tiltás vagy a használat életkorhoz kötött elhalasztása sokak szerint egyszerű megoldásnak tűnhet, de önmagában nem készíti fel a fiatalokat a digitális tér valóságára. Amikor elérik a hozzáférési korhatárt, nem válnak automatikusan tudatos felhasználókká, és nem fogják érteni az algoritmusok működését vagy a félrevezető tartalmak kockázatait. A hangsúly inkább azon van, hogy a gyerekek megtanulják felismerni: nem minden információ igaz, és érdemes több forrásból utánajárni annak, amit látnak.

Hogyan védjük meg a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól?

A kritikai gondolkodás azt jelenti, hogy a gyerekek képesek kérdéseket feltenni, mérlegelni az információkat és nem fogadnak el mindent automatikusan igaznak. Ebben a szülők szerepe kulcsfontosságú: sokat segít, ha közösen keresnek válaszokat, például úgy, hogy „nézzünk utána együtt”. Ez nemcsak a digitális térben való eligazodást segíti, hanem a kíváncsiságot és az önálló gondolkodást is erősíti. A folyamatos „ellenőrző” hozzáállás helyett a közös gondolkodás válik hatékonyabbá.

Miért fontos a beszélgetés?

A gyerekek sokszor nem kapnak elég lehetőséget arra, hogy valódi párbeszédben gyakorolják a gondolkodást, mivel az iskolai feladatok gyakran inkább kötöttek és célorientáltak. Pedig az olyan egyszerű kérdések, mint hogy „tudsz erre példát mondani?”, mélyebb gondolkodásra ösztönöznek. A rendszeres családi beszélgetések biztonságot adnak, és növelik annak esélyét, hogy a fiatalok problémás online helyzetekben is a szülőkhöz forduljanak.