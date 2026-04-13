Kijátszották a fiatalok a közösségi média tiltását: nem működik a szigor?

A közösségi média használatát korlátozó ausztrál tiltás ellenére is széles körben kijátsszák a szabályokat – derül ki friss kutatásból. A vizsgálat szerint a 12–15 évesek jelentős része továbbra is hozzáfér a platformokhoz, noha az ország négy hónapja világelsőként vezette be a kiskorúakra vonatkozó szigorítást – írja a Sky News.

Az első nagyobb kutatás szerint az ausztrál tiltás után is a kiskorúak több mint 60 százaléka használja a közösségi médiát. A 12–15 évesek közül sokan, akik korábban már rendelkeztek fiókkal a TikTokon, Instagramon vagy YouTube-on, továbbra is hozzáférnek legalább egy platformhoz.

A részletes adatok szerint a TikTok-, YouTube- és Instagram-felhasználók nagyjából fele még mindig aktív maradt a rendszerben.

A kutatás szerint a felhasználók jelentős része úgy látja, hogy a platformok nem tettek érdemi lépéseket a korábbi fiókok letiltására vagy törlésére. A gyerekek fele szerint a tiltás nem javított az online biztonságérzetükön, minden hetedik pedig kifejezetten rosszabbnak érzi azt. Ugyanakkor a szülők tapasztalatai vegyesek: egy felmérés szerint 61 százalékuk pozitív változásokat látott, például több személyes kapcsolatot és jobb családi interakciókat.

Ezzel szemben a szülők mintegy kétötöde negatív hatásokról számolt be, többek között a digitális egyenlőtlenség növekedéséről és a kevésbé szabályozott platformok felé való elmozdulásról.

A kutatást megrendelő szervezetek szerint az eredmények komoly kérdéseket vetnek fel a közösségi média tiltásának hatékonyságáról. Ausztráliában a törvények szerint a platformoknak kötelességük megakadályozni a 16 év alattiak tömeges hozzáférését, ennek elmulasztása esetén akár 49,5 millió dolláros (kb. 18,3 milliárd forintos) bírság is kiszabható. A Meta közlése szerint a szigorítás bevezetése után már 550 ezer fiókot blokkoltak, ugyanakkor a vállalat továbbra is aggályosnak tartja az életkor online ellenőrzésének hiányát.

A nemzetközi trendek erősödnek: több ország, köztük Görögország is hasonló korlátozásokat tervez, és uniós szintű szabályozást sürget a fiatalok védelmében.