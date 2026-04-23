Új korszak jön: betiltják a közösségi médiát a 15 év alattiaknál

A közösségi média használatát érintő új törvényt fogadott el szerda este a török parlament. A szabályozás szerint a 15 év alattiak nem regisztrálhatnak a közösségi platformokra, az üzemeltetőknek pedig olyan életkor ellenőrzési rendszert kell bevezetniük, amely megakadályozza a korlátozás kijátszását. A jogszabály a hivatalos közzétételt követő hat hónap után lép hatályba.

Törökország betiltja a 15 év alattiak közösségi média használatát

Közösségi média szabályozás: Szigorúbb ellenőrzést ír elő az új törvény

A törvény nemcsak a korhatárt rögzíti, hanem bővíti a szülők lehetőségeit is a képernyőidő ellenőrzésére. Emellett előírja, hogy a platformoknak a káros online tartalmakat bizonyos esetekben akár egy órán belül el kell távolítaniuk.

A fiatalok védelmével indokolják a döntést

A török kormány a gyermekek és a fiatalok nagyobb védelmével, valamint biztonságosabb digitális környezettel indokolja a szigorítást.

A lépés beleillik abba a nemzetközi trendbe, amelyben több ország is korlátozásokat vezet be a fiatalok online jelenlétére. Ahogy az Origon korábban megírtuk Ausztrália már életbe léptette a 16 év alattiak tilalmát, miközben több európai ország is hasonló szabályokon dolgozik vagy már elfogadott ilyen intézkedéseket.