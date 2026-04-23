Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Érdekes

Törökország

Új korszak jön: betiltják a közösségi médiát a 15 év alattiaknál

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Törökország új törvényt fogadott el, amely szigorúbban szabályozza a fiatalok online jelenlétét. A közösségi média használatát a jogszabály szerint megtiltják a 15 év alattiaknak, a platformokat pedig kötelezik az életkor-ellenőrzés megerősítésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Törökországközösségi médiahasználatkorlátozás

A közösségi média használatát érintő új törvényt fogadott el szerda este a török parlament. A szabályozás szerint a 15 év alattiak nem regisztrálhatnak a közösségi platformokra, az üzemeltetőknek pedig olyan életkor ellenőrzési rendszert kell bevezetniük, amely megakadályozza a korlátozás kijátszását. A jogszabály a hivatalos közzétételt követő hat hónap után lép hatályba.

Törökország betiltja a 15 év alattiak közösségi média használatát
Fotó: Mariia Shalabaieva / Unsplash

Közösségi média szabályozás: Szigorúbb ellenőrzést ír elő az új törvény

A törvény nemcsak a korhatárt rögzíti, hanem bővíti a szülők lehetőségeit is a képernyőidő ellenőrzésére. Emellett előírja, hogy a platformoknak a káros online tartalmakat bizonyos esetekben akár egy órán belül el kell távolítaniuk.

A fiatalok védelmével indokolják a döntést

A török kormány a gyermekek és a fiatalok nagyobb védelmével, valamint biztonságosabb digitális környezettel indokolja a szigorítást. 

A lépés beleillik abba a nemzetközi trendbe, amelyben több ország is korlátozásokat vezet be a fiatalok online jelenlétére. Ahogy az Origon korábban megírtuk Ausztrália már életbe léptette a 16 év alattiak tilalmát, miközben több európai ország is hasonló szabályokon dolgozik vagy már elfogadott ilyen intézkedéseket.

Ez is érdekelheti:

Megszületett a döntés: soha többé nem vehetnek cigarettát ezek az emberek

Az Egyesült Királyság új törvényt fogadott el a fiatalok dohánytermék-vásárlásának korlátozására. A dohányzás visszaszorítását célzó szabály alapján a 2009. január 1-jén vagy azután születettek életük során nem vásárolhatnak majd legálisan cigarettát.

Megszületett a döntés: újabb európai ország tiltja be a közösségi médiát a 15 év alattiaknak

Görögország 2027-től szigorítana a gyerekek online jelenlétével kapcsolatban. A közösségi média használatát a tervek szerint a 15 év alattiak számára korlátoznák. A döntést azzal indokolják, hogy ezek a platformok káros hatással lehetnek a gyerekekre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!