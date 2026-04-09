Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
közösségi média

Megszületett a döntés: újabb európai ország tiltja be a közösségi médiát a 15 év alattiaknak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Görögország 2027-től szigorítana a gyerekek online jelenlétével kapcsolatban. A közösségi média használatát a tervek szerint a 15 év alattiak számára korlátoznák. A döntést azzal indokolják, hogy ezek a platformok káros hatással lehetnek a gyerekekre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
közösségi médiamédia használatátGörögországmédia

Korlátoznák a közösségi média használatát Görögországban a 15 év alattiak számára 2027-től. Az indoklás szerint a platformok szorongást, alvászavarokat és függőséget válthatnak ki a gyerekeknél.

Fotó: Bastian Riccardi/Pexels

Görögországban megtiltják a közösségi média használatát a 15 éven aluliak számára

Görögország 2027-től megtiltja a 15 éven aluliak számára a közösségi média használatát – jelentette be Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök szerdán, arra hivatkozva, hogy a közösségi média szorongást, alvászavart, illetve függőséget alakíthat ki.

A fiatalokhoz címzett videoüzenetében Micotákisz azt mondta, a túlzott képernyőidő miatt a gyerekek egyrészt nem tudják magukat kipihenni, másrészt fokozódik rajtuk a nyomás az online térben olvasott kommentek és összehasonlítgatások miatt.

A kormányfő hozzátette, hogy korábban több szülővel is beszélt az ügyben, akik a többi között arra panaszkodtak, hogy gyerekeik hosszú órákat töltenek a telefonjukon.

Görögország az elsők között hoz ilyen döntést, ám abban is biztos vagyok, hogy nem utolsóként

– jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve: kormánya célja az, hogy az Európai Uniót is ebbe az irányba terelje.

A tilalom – amellyel egy februárban közzétett közvélemény-kutatás szerint az emberek mintegy 81 százaléka egyetért – 2027 január 1-jén lép életbe.

Az athéni kormány korábban már betiltotta a mobiltelefonok iskolai használatát, illetve – a képernyőidő korlátozása érdekében – szülői kontrollt is bevezetett egyes felületeken.

A világon elsőként Ausztráliában tiltották meg a gyerekek közösségimédia-használatát, Canberra a tiltást a 16 éven aluliakra rótta ki. Hasonló intézkedésen dolgozik Szlovénia, az Egyesült Királyság, Ausztria és Spanyolország is.

Decemberben Ausztrália lett a világon az első ország, amely előírta a TikToknak, a YouTube-nak, a Snapchatnek és más nagy platformoknak, hogy töröljék a 16 év alattiak által fenntartott fiókokat, különben súlyos bírságra számíthatnak. Franciaország, Ausztria és Spanyolország is azok közé az egyre több ország közé tartozik, amelyek hasonló korlátozások bevezetésén dolgoznak – olvasható a BBC cikkében.

Európában is korhatárossá válhat a közösségi média?

Dánia is csatlakozni kíván a korai úttörőkhöz, az ausztrál példa alapján 13 év alatt betiltaná, 13-15 év közti korban pedig szülői hozzájáruláshoz kötné a fiatalok közösségi média használatát. A napokban létrejött többpárti egyezség alapján a rendelkezés nem csak a tipikus közösségi oldalakra, de akár a YouTube-ra és a Robloxra is vonatkozhat majd.

Sokkoló kutatás: veszélyes dolog derült ki a közösségi médiáról

Évekig azt hittük, hogy a TikTok és az Instagram csak a tinédzserek koncentrációját teszi tönkre. Most azonban kiderült, hogy mindenkit, szó szerint minden korosztályt magával ránt a közösségi média figyelemromboló örvénye.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
