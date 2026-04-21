Itt a Kreml válasza! Ezt üzenték a Barátság kőolajvezetékről

Oroszország kész a kőolajszállítás újraindítására Magyarországra és Szlovákiába a Barátság vezetéken, a kérdés az, hogy Ukrajna hajlandó-e felhagyni a „zsarolással” – közölte az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak kedden Moszkvában.
„Az orosz fél műszaki szempontból továbbra is készen áll, szerződéses kötelezettségeink vannak Magyarországgal. De miután megkezdődött a kijevi rezsim zsarolása, ezeket a szállításokat leállították. Minden a kijevi rezsimtől függ: megnyitja-e a csővezetéket és befejezi-e a zsarolást” – mondta Dmitrij Peszkov kérdésre.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: AFP

 

Más témákról szólva elmondta, hogy a bejelentett francia-lengyel hadgyakorlatok esetleges megrendezése jól mutatja, hogy Európa a további militarizáció és a „nuklearizáció” irányába halad.

Itt meg kell vizsgálni a részleteket, azt, hogy pontosan milyen fegyverekről van szó, milyen országokban, de ez kétségtelenül ismételten bizonyítja Európa törekvését a további militarizáció és nuklearizáció, a nukleáris fegyverek irányába. Ez nem járul hozzá az európai kontinens stabilitásához és kiszámíthatóságához”

– fogalmazott.

Az ENSZ főtitkári posztjának lehetséges jelöltjeiről nyilatkozva Peszkov azt hangoztatta, hogy Oroszország nagyon pozitívan értékeli Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) igazgatójának tevékenységét, és Moszkva ismeri a többi jelöltet is.

„Ami a választásokat illeti: jelenleg számos ország folytat meglehetősen intenzív konzultációkat a jelöltállítással kapcsolatban. Egyelőre nincs változás az álláspontunkban, az következetes. Sok potenciális jelöltet ismerünk, és Grossi urat nagyon jó oldaláról ismerjük” – mondta. Megerősítette, hogy Oroszország részt vesz az ENSZ-főtitkár-jelöltekkel kapcsolatos konzultációkban.

 

 

