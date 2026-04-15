krokodil

Megdöbbentő felfedezés: ilyen krokodilt még nem láttak eddig

2026. április 15. 18:23
Olvasási idő: 5 perc
Egy évtizedekkel ezelőtt felfedezett, de sokáig azonosítatlan maradvány új fényt vet a földtörténet egyik izgalmas korszakára. A kutatók szerint ez a lelet egy eddig ismeretlen krokodil rokona lehetett, amely teljesen eltérő életmódot folytatott, mint a mai társai.
krokodiltriász időszakfosszília

A triász időszakból származó Új-Mexikó fosszília egy különleges ősi ragadozót tár fel, amely jelentősen eltér a mai fajoktól. A múzeumi lelet közel 80 évig hevert feldolgozatlanul, mire a kutatók rájöttek, hogy egy eddig ismeretlen ősi krokodilról van szó – tájékoztat a Live Science.

A triász kori krokodil koponyája erőteljes harapásra utal - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
A triász kori krokodil koponyája erőteljes harapásra utal - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Milyen volt triász kori krokodil életmódja?

A triász időszakban élő ősi krokodilok még nem alkalmazkodtak a vízi életmódhoz. Ez a szárazföldi ragadozó gyors mozgásra és aktív vadászatra volt képes, hasonlóan a mai rókákhoz vagy sakálokhoz. Testfelépítése és izomzata arra utal, hogy nem lesben álló ragadozó volt, hanem üldözéssel szerezte meg zsákmányát.

Hol találták meg a krokodil fosszíliáját?

A fosszíliát az Egyesült Államokban, Új-Mexikó területén, a híres Ghost Ranch lelőhelyen fedezték fel. Ez a helyszín az egyik legismertebb triász időszaki fosszília lelőhely, ahol több ősi faj maradványait is megtalálták. A konkrét múzeumi lelet 1948 óta egy gyűjteményben volt, de csak most azonosították új fajként.

Miben különbözik a triász krokodil a mai krokodiloktól?

  • Rövidebb és erősebb koponya;
  • szárazföldi életmód, nem vízi;
  • gyorsabb, aktívabb vadászat;
  • eltérő állkapocsszerkezet;
  • valószínűleg kisebb testméret;
  • nem lesben támadó, hanem üldöző ragadozó.

Hogyan vadászott a triász kori krokodil a szárazföldön?

Ez az ősi krokodil erős állkapcsával és robusztus koponyájával képes volt hatékonyan megragadni zsákmányát. A kutatók szerint inkább üldözte prédáját, mintsem rejtőzködve támadt volna. A szárazföldi ragadozó szerep azt is jelenti, hogy különböző ökológiai fülkét foglalhatott el, mint más, vele egy időben élő fajok.

A tudósok is alig hittek a szemüknek – 300 millió éves rejtély oldódott meg

Teljesen új megvilágításba került egy 300 millió éves tengeri lelet eredete. Az eddig polip fosszíliának hitt lelet kapcsán a tudósok arra jutottak, hogy a maradvány nem a legkorábbi ismert poliphoz tartozhatott. A kutatás ezzel alapjaiban kérdőjelezi meg a korábbi feltételezéseket.

Óriási sárkánykoponyát találtak a sivatagban

Hatalmas, szarvval és tüskékkel díszített koponya került elő a Szahara sivatagból, amely első pillantásra egy legendás sárkányra emlékeztet. A kutatók szerint azonban egy eddig ismeretlen ősi ragadozó dinoszaurusz maradványaira bukkantak, amely új képet adhat a Spinosaurusok életmódjáról és élőhelyéről.

 

 

