Megdöbbentő felfedezés: ilyen krokodilt még nem láttak eddig

A triász időszakból származó Új-Mexikó fosszília egy különleges ősi ragadozót tár fel, amely jelentősen eltér a mai fajoktól. A múzeumi lelet közel 80 évig hevert feldolgozatlanul, mire a kutatók rájöttek, hogy egy eddig ismeretlen ősi krokodilról van szó – tájékoztat a Live Science.

A triász kori krokodil koponyája erőteljes harapásra utal

Milyen volt triász kori krokodil életmódja?

A triász időszakban élő ősi krokodilok még nem alkalmazkodtak a vízi életmódhoz. Ez a szárazföldi ragadozó gyors mozgásra és aktív vadászatra volt képes, hasonlóan a mai rókákhoz vagy sakálokhoz. Testfelépítése és izomzata arra utal, hogy nem lesben álló ragadozó volt, hanem üldözéssel szerezte meg zsákmányát.

Hol találták meg a krokodil fosszíliáját? A fosszíliát az Egyesült Államokban, Új-Mexikó területén, a híres Ghost Ranch lelőhelyen fedezték fel. Ez a helyszín az egyik legismertebb triász időszaki fosszília lelőhely, ahol több ősi faj maradványait is megtalálták. A konkrét múzeumi lelet 1948 óta egy gyűjteményben volt, de csak most azonosították új fajként.

Miben különbözik a triász krokodil a mai krokodiloktól?

Rövidebb és erősebb koponya;

szárazföldi életmód, nem vízi;

gyorsabb, aktívabb vadászat;

eltérő állkapocsszerkezet;

valószínűleg kisebb testméret;

nem lesben támadó, hanem üldöző ragadozó.

Hogyan vadászott a triász kori krokodil a szárazföldön?

Ez az ősi krokodil erős állkapcsával és robusztus koponyájával képes volt hatékonyan megragadni zsákmányát. A kutatók szerint inkább üldözte prédáját, mintsem rejtőzködve támadt volna. A szárazföldi ragadozó szerep azt is jelenti, hogy különböző ökológiai fülkét foglalhatott el, mint más, vele egy időben élő fajok.