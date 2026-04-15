Megdöbbentő felfedezés: ilyen krokodilt még nem láttak eddig

A triász időszakból származó Új-Mexikó fosszília egy különleges ősi ragadozót tár fel, amely jelentősen eltér a mai fajoktól. A múzeumi lelet közel 80 évig hevert feldolgozatlanul, mire a kutatók rájöttek, hogy egy eddig ismeretlen ősi krokodilról van szó – tájékoztat a Live Science.
Milyen volt triász kori krokodil életmódja?
A triász időszakban élő ősi krokodilok még nem alkalmazkodtak a vízi életmódhoz. Ez a szárazföldi ragadozó gyors mozgásra és aktív vadászatra volt képes, hasonlóan a mai rókákhoz vagy sakálokhoz. Testfelépítése és izomzata arra utal, hogy nem lesben álló ragadozó volt, hanem üldözéssel szerezte meg zsákmányát.
Hol találták meg a krokodil fosszíliáját?
A fosszíliát az Egyesült Államokban, Új-Mexikó területén, a híres Ghost Ranch lelőhelyen fedezték fel. Ez a helyszín az egyik legismertebb triász időszaki fosszília lelőhely, ahol több ősi faj maradványait is megtalálták. A konkrét múzeumi lelet 1948 óta egy gyűjteményben volt, de csak most azonosították új fajként.
Miben különbözik a triász krokodil a mai krokodiloktól?
- Rövidebb és erősebb koponya;
- szárazföldi életmód, nem vízi;
- gyorsabb, aktívabb vadászat;
- eltérő állkapocsszerkezet;
- valószínűleg kisebb testméret;
- nem lesben támadó, hanem üldöző ragadozó.
Hogyan vadászott a triász kori krokodil a szárazföldön?
Ez az ősi krokodil erős állkapcsával és robusztus koponyájával képes volt hatékonyan megragadni zsákmányát. A kutatók szerint inkább üldözte prédáját, mintsem rejtőzködve támadt volna. A szárazföldi ragadozó szerep azt is jelenti, hogy különböző ökológiai fülkét foglalhatott el, mint más, vele egy időben élő fajok.
