Nem hittek a szemüknek: hatalmas krokodil mászott be a szállodába

Egy hatalmas krokodil kúszott be egy zimbabwei luxusszállodába, a Viktória-vízesés közelében található A’Zambezi River Lodge területén. Az állat egészen a konyháig jutott, ahol felmászott a pultra, és hosszú ideig mozdulatlanul tartózkodott ott - tájékoztat a Daily Mail.

A krokodil a luxusszálloda konyhapultján állt meg - Fotó: 7newsaustralia

A jelenetről készült felvételeken jól látszik, ahogy a több mint háromméteres hüllő nehezen talál kapaszkodót, majd végül stabilan megáll a felületen. Az eset különösen veszélyesnek számított, mivel a nílusi krokodilok a világ egyik legagresszívebb ragadozói közé tartoznak.

Hogyan kerülhetett a szállodába?

A szakértők szerint az állat a közeli Zambézi folyó partjáról juthatott be a hotel területére, amely mindössze néhány méterre található a víztől. Az ilyen közelség miatt nem ritka, hogy vadállatok megjelennek a környéken, bár az épület belsejébe való behatolás rendkívül szokatlan.

A hivatalos tájékoztatás szerint sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. A szálloda hangsúlyozta, hogy folyamatos biztonsági intézkedésekkel – például ellenőrzésekkel és vészhelyzeti protokollokkal – igyekeznek megelőzni a hasonló eseteket.

A nílusi krokodilok húsevő ragadozók, amelyek szükség esetén emberekre is rátámadhatnak. Különösen veszélyes az úgynevezett „halálforgás”, amellyel áldozatukat a víz alatt mozgásképtelenné teszik. A hatóságok korábban már figyelmeztettek arra, hogy növekszik a krokodiltámadások száma a térségben. Az elmúlt időszakban több halálos esetet és számos sérülést regisztráltak, ezért a lakosságot fokozott óvatosságra intik, különösen a folyók és tavak közelében.