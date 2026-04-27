Nem hittek a szemüknek: hatalmas krokodil mászott be a szállodába

Egy egészen szokatlan incidens történt egy afrikai luxusszállodában. A krokodil megjelenése a konyhában nemcsak a dolgozókat, hanem a vendégeket is sokkolta. Az állat végül sérülés nélkül került vissza természetes élőhelyére.
krokodilAfrikaszálloda

Egy hatalmas krokodil kúszott be egy zimbabwei luxusszállodába, a Viktória-vízesés közelében található A’Zambezi River Lodge területén. Az állat egészen a konyháig jutott, ahol felmászott a pultra, és hosszú ideig mozdulatlanul tartózkodott ott - tájékoztat a Daily Mail.

A krokodil a luxusszálloda konyhapultján állt meg - Fotó: 7newsaustralia

A jelenetről készült felvételeken jól látszik, ahogy a több mint háromméteres hüllő nehezen talál kapaszkodót, majd végül stabilan megáll a felületen. Az eset különösen veszélyesnek számított, mivel a nílusi krokodilok a világ egyik legagresszívebb ragadozói közé tartoznak.

Hogyan kerülhetett a szállodába?

A szakértők szerint az állat a közeli Zambézi folyó partjáról juthatott be a hotel területére, amely mindössze néhány méterre található a víztől. Az ilyen közelség miatt nem ritka, hogy vadállatok megjelennek a környéken, bár az épület belsejébe való behatolás rendkívül szokatlan.

A személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, és a Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority munkatársai rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A krokodilt biztonságosan elkábították, majd visszaszállították a folyóba.

A hivatalos tájékoztatás szerint sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. A szálloda hangsúlyozta, hogy folyamatos biztonsági intézkedésekkel – például ellenőrzésekkel és vészhelyzeti protokollokkal – igyekeznek megelőzni a hasonló eseteket.

A nílusi krokodilok húsevő ragadozók, amelyek szükség esetén emberekre is rátámadhatnak. Különösen veszélyes az úgynevezett „halálforgás”, amellyel áldozatukat a víz alatt mozgásképtelenné teszik. A hatóságok korábban már figyelmeztettek arra, hogy növekszik a krokodiltámadások száma a térségben. Az elmúlt időszakban több halálos esetet és számos sérülést regisztráltak, ezért a lakosságot fokozott óvatosságra intik, különösen a folyók és tavak közelében.

Döbbenet: topmodellt evett meg a krokodil

Egy híres, fiatal amerikai modell életét vesztette, miután egy krokodil megragadta és víz alá rántotta Ausztrália északi részén. Ginger Meadows lassan negyven éves esete az egyik legismertebb és legmegrázóbb krokodiltámadásként él a köztudatban.

Halálos krokodiltámadás történt – szemtanúk előtt történt a borzalom

Egy délkelet-ázsiai folyónál halálos állattámadás történt, amelynek egy 14 éves fiú esett áldozatul. A krokodil egyre gyakrabban bukkan fel lakott területek közelében, ami a szakértők szerint több, egymással összefüggő környezeti és társadalmi okra vezethető vissza.

 

 

