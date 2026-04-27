Nem hittek a szemüknek: hatalmas krokodil mászott be a szállodába

Egy hatalmas krokodil kúszott be egy zimbabwei luxusszállodába, a Viktória-vízesés közelében található A’Zambezi River Lodge területén. Az állat egészen a konyháig jutott, ahol felmászott a pultra, és hosszú ideig mozdulatlanul tartózkodott ott - tájékoztat a Daily Mail.
A jelenetről készült felvételeken jól látszik, ahogy a több mint háromméteres hüllő nehezen talál kapaszkodót, majd végül stabilan megáll a felületen. Az eset különösen veszélyesnek számított, mivel a nílusi krokodilok a világ egyik legagresszívebb ragadozói közé tartoznak.
Hogyan kerülhetett a szállodába?
A szakértők szerint az állat a közeli Zambézi folyó partjáról juthatott be a hotel területére, amely mindössze néhány méterre található a víztől. Az ilyen közelség miatt nem ritka, hogy vadállatok megjelennek a környéken, bár az épület belsejébe való behatolás rendkívül szokatlan.
A hivatalos tájékoztatás szerint sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. A szálloda hangsúlyozta, hogy folyamatos biztonsági intézkedésekkel – például ellenőrzésekkel és vészhelyzeti protokollokkal – igyekeznek megelőzni a hasonló eseteket.
A nílusi krokodilok húsevő ragadozók, amelyek szükség esetén emberekre is rátámadhatnak. Különösen veszélyes az úgynevezett „halálforgás”, amellyel áldozatukat a víz alatt mozgásképtelenné teszik. A hatóságok korábban már figyelmeztettek arra, hogy növekszik a krokodiltámadások száma a térségben. Az elmúlt időszakban több halálos esetet és számos sérülést regisztráltak, ezért a lakosságot fokozott óvatosságra intik, különösen a folyók és tavak közelében.
Döbbenet: topmodellt evett meg a krokodil
Egy híres, fiatal amerikai modell életét vesztette, miután egy krokodil megragadta és víz alá rántotta Ausztrália északi részén. Ginger Meadows lassan negyven éves esete az egyik legismertebb és legmegrázóbb krokodiltámadásként él a köztudatban.
Halálos krokodiltámadás történt – szemtanúk előtt történt a borzalom
Egy délkelet-ázsiai folyónál halálos állattámadás történt, amelynek egy 14 éves fiú esett áldozatul. A krokodil egyre gyakrabban bukkan fel lakott területek közelében, ami a szakértők szerint több, egymással összefüggő környezeti és társadalmi okra vezethető vissza.
A személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, és a Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority munkatársai rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A krokodilt biztonságosan elkábították, majd visszaszállították a folyóba.