Megrázó, ami Kurt Cobainnel történt – 32 éve halt meg a Nirvana frontembere

Több mint három évtized telt el azóta, hogy a világ elveszítette a Nirvana frontemberét, aki a kilencvenes évek egyik legmeghatározóbb zenei alakja volt. Kurt Cobain mindössze 27 évesen hunyt el, halála pedig örökre megváltoztatta a rockzene történetét.
A Wikipedia szerint Kurt Cobaint 1994. április 8-án találták holtan seattle-i otthonában, de a hivatalos vizsgálatok szerint napokkal korábban vesztette életét. Halálának híre pillanatok alatt bejárta a világot, rajongók millióit sokkolva. A tragédia nemcsak egy kivételes tehetség elvesztését jelentette, hanem egy egész korszak végét is szimbolizálta.

Kurt Cobain, a Nirvana frontembere – Fotó: CHRISTIAN ROSE / Christian Rose
Kurt Cobain egy generáció szócsöve volt

Cobain neve összeforrt a grunge mozgalommal, amely a kilencvenes évek elején felforgatta a könnyűzenét. A Nirvana áttörését hozó „Smells Like Teen Spirit” nemcsak sláger lett, hanem egy korszak himnuszává vált. A zenekar rövid idő alatt világsztár lett, Cobain pedig akaratán kívül generációs szócsővé vált.

A hirtelen jött siker azonban komoly árat követelt. Cobain hosszú ideje küzdött depresszióval, amelyet súlyosbítottak a hírnévvel járó terhek és a folyamatos nyomás. Egyre mélyebbre süllyedt, és egyre inkább elszigetelődött a külvilágtól.

Feleségével, Courtney Love-val viharos kapcsolatban éltek, amelyet gyakran kísértek botrányok és aggodalommal teli hírek. 

Courtney Love – Fotó: VALERIE MACON / AFP
Courtney Love
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Heroinfüggőség tette tönkre az életét

Bár sokan próbáltak segíteni rajta, Cobain egyre nehezebben talált kiutat. A zenész heroinfüggősége szintén ismert volt, amely nemcsak az egészségét rombolta, hanem a kapcsolataira is hatással volt. 

Nem akartam soha példakép lenni, csak zenélni szerettem volna. De a saját gondolataim néha hangosabbak voltak mindennél”

– idézik gyakran a zenész egy korábbi nyilatkozatát, amely jól tükrözi belső vívódásait.

1994 áprilisában végül bekövetkezett a tragédia, amely megrázta az egész világot. Halála után neve örökre bekerült a legendák közé, és a „27-esek klubjának” egyik legismertebb tagja lett.

Új fordulat Kurt Cobain halála ügyében: két „gyanús jel” is felmerült

Kurt Cobain halálát annak idején a hatóságok öngyilkosságként zárták le, most azonban egy független igazságügyi szakértő a vérnyomok újraértékelése alapján két olyan körülményt emelt ki, amely szerinte kérdéseket vet fel az eredeti megállapításokkal kapcsolatban.

Csoda, hogy ez a hangszer megmaradt, most egy vagyonért kelhet el

Nem akármilyen hangszer kerül árverésre jövő tavasszal a New York-i Christie's aukciósházban. Kurt Cobain gitárja akár 5 millió dolláros leütési áron is elkelhet.

 

