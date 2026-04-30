Sokkoló adat: ezt senki nem gondolta volna a kutyák agyáról

A tudósok szerint a kutyák agya jelentős változáson ment keresztül a háziasítás során, de a folyamat jóval összetettebb, mint eddig gondoltuk. Bár régóta ismert, hogy a kutyák agya kisebb, mint a farkasoké, most először sikerült pontosabban meghatározni, mikor indult el ez a változás.

A kutyák agya az evolúció során jelentősen átalakult a háziasítás hatására

Fotó: Unsplash

A kutatás során több tucat ősi és modern farkas, valamint kutya koponyáját vizsgálták CT-felvételek segítségével. Az eredmények szerint a mai kutyák – beleértve a fajtatiszta ebeket, a kóbor kutyákat és még a dingókat is – átlagosan 32 százalékkal kisebb aggyal rendelkeznek, mint a farkasok – írja a The Guardian.

A késő neolitikumban, nagyjából 5000 évvel ezelőtt élő kutyák esetében a különbség még drámaibb: az ő agyuk akár 46 százalékkal is kisebb volt, mint a korabeli farkasoké.

Miért lett kisebb a kutyák agya?

A válasz nem teljesen egyértelmű. A kutatók szerint a kutyák agya azért csökkenhetett, mert a háziasítás során más képességek váltak fontosabbá.

A modern kutyák például kiemelkedően jól olvassák az emberi jelzéseket, és rendkívül hatékonyan kommunikálnak velünk. Ez azt jelenti, hogy az intelligenciájuk nem csökkent, hanem inkább átalakult.

Egy másik magyarázat szerint a neolitikus falvakban korlátozottabb volt az élelem, ezért az evolúció a kisebb testű és kisebb agyú kutyáknak kedvezett, mivel ezek kevesebb energiát igényeltek.

Fotó: Unsplash

Valóban butábbak lettek a kutyák?

Röviden: nem. A kutyák agya ugyan kisebb lett, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé lennének intelligensek.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a kutyák intelligenciája más irányba fejlődött. Kevésbé alkalmasak bizonyos problémamegoldó feladatokra, viszont sokkal jobbak az emberi viselkedés értelmezésében és a társas kapcsolatokban.

Érdekesség, hogy a legkorábbi, úgynevezett „protokutyák” – amelyek 15–35 ezer évvel ezelőtt éltek az emberek közelében – még nem mutatták ezt az agyméret-csökkenést. Ez arra utal, hogy a háziasítás kezdeti szakaszában akár még növekedhetett is az agy mérete.