Brutális számok: veszélyes dolog derült ki a kutyás otthonokról

A vizsgálat szerint a babák légzési zónájában a baktériumkoncentráció 21-szer, a gombáké tízszer magasabb, mint a felnőttek szintjén, amit a háziállatok által behordott kórokozók tovább növelnek.

A babák közelében még több a kórokozó a kutyás otthonokban

Bár ezek a családok gyakrabban takarítanak, a nem megfelelő módszerek miatt szennyeződések gyakran csak szétterülnek.

Ha a szülők megelégszenek a szemre tiszta padlóval, a kórokozók nem tűnnek el

– mondta Klaba Márk, a Tineco tisztítástechnológiai szakértője.

Drága vagy sem? Ennyibe kerül ma Magyarországon kutyát tartani

Egy 2023-as kutatás szerint Magyarországon a háztartások 56%-ában – azaz minden másodikban – él kutya. 2018-ban ehhez képest csupán 36% volt ez az arány. A tendencia tehát egyértelmű: a négylábú családtagok száma évről évre növekszik. De vajon minden leendő gazdi tisztában van azzal, milyen kiadásokat jelent majd számára egy kutya havi szinten, illetve a következő 10-15 évben? Szabó Viktória Gazdi Coach segítségével összeszedtük, hogy mennyibe is kerül manapság kutyát tartani Magyarországon?

Ezért okoznak szorongást a lakás hangjai a kutyáknak

A Kaliforniai Egyetemen végzett kutatásokkal azt vizsgálták a szakemberek, hogy a gyakori háztartási zajok mekkora szorongást válthatnak ki a kutyáknál. Bár köztudott, hogy a hirtelen keletkezett hangos zörejek, mint például a tűzijáték vagy a zivatarral járó menydörgés könnyen nyugtalanságérzetet válthat ki a kutyákban, de a most publikált eredmények a stresszt kiváltó hangok sokkal szélesebb spektrumára utalnak.