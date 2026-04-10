Szörnyű tragédia: kutyatámadásban halt meg egy csecsemő

Szörnyű tragédia történt egy angliai városban, ahol egy kisgyermek életét vesztette. A kutyatámadás körülményei egyelőre nem teljesen tisztázottak, de a helyiek szerint egy „csecsemő kislányról” lehet szó, amit a hatóságok még nem erősítettek meg.
A kutyatámadás az angliai Redcar közelében, Dormanstown városrészben történt csütörtök délután. A rendőrséget nem sokkal fél kettő után riasztották egy családi házhoz, ahol a gyermek életét már nem tudták megmenteni. A hatóságok közlése szerint a kicsi feltehetően kutyaharapások következtében halt meg – számolt be a Daily Star.

A kutyatámadáshoz a rendőrséget is riasztották – Fotó: Kindel Media/Pexels
Fegyveres rendőrök vetettek véget a kutyatámadásnak

A környéken élők sokkoló jelenetekről számoltak be. Többen is hallották, ahogy egy nő kétségbeesetten kiabál: „segítsetek a babának”.

A beszámolók szerint a támadás egy házon belül történhetett, majd az egyik kutya az utcára is kijutott, ahol ide-oda rohangált. 

A helyszínre fegyveres rendőrök érkeztek, akiknek egy ponton a ház tetejére is fel kellett mászniuk, miközben a lakókat arra kérték, maradjanak otthonaikban.

Egy szomszéd elmondta: annyira megrázta az eset, hogy sírva feküdt le, és a gyermekeit is maga mellé vette az éjszakára.

A rendőrség közlése szerint a helyszínen az egyik kutyát kilőtték, egy másikat pedig elszállítottak. A környékbeliek úgy tudják, a házban két úgynevezett „pocket bully” típusú kutya élt.

A hatóságok egyelőre nem erősítették meg az állatok fajtáját, de vizsgálat indult az ügyben.

A rendőrség hangsúlyozta: rendkívül tragikus esetről van szó, és minden részletet kivizsgálnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen.

Felfoghatatlan tragédia: halálra marcangolt egy újszülöttet a család kutyája

Megrázó eset történt az Egyesült Államokban, ahol egy mindössze ötnapos csecsemő életét vesztette. A kutyatámadás során a család által nemrég örökbefogadott állat váratlanul rátámadt az alvó kisbabára, és halálos sérüléseket okozott neki.

Brutális kutyatámadás: XL bully marcangolta szét a férfit az otthonában

Megrázó részletek derültek ki egy skóciai halálesetről, amely egy tiltott kutyafajta támadásával hozható összefüggésbe. A kutyatámadás áldozata egy 38 éves férfi volt, akit saját otthonában marcangolhatott szét egy illegálisan tartott XL bully.

 

