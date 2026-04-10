Szörnyű tragédia: kutyatámadásban halt meg egy csecsemő

A kutyatámadás az angliai Redcar közelében, Dormanstown városrészben történt csütörtök délután. A rendőrséget nem sokkal fél kettő után riasztották egy családi házhoz, ahol a gyermek életét már nem tudták megmenteni. A hatóságok közlése szerint a kicsi feltehetően kutyaharapások következtében halt meg – számolt be a Daily Star.
Fegyveres rendőrök vetettek véget a kutyatámadásnak
A környéken élők sokkoló jelenetekről számoltak be. Többen is hallották, ahogy egy nő kétségbeesetten kiabál: „segítsetek a babának”.
A beszámolók szerint a támadás egy házon belül történhetett, majd az egyik kutya az utcára is kijutott, ahol ide-oda rohangált.
A helyszínre fegyveres rendőrök érkeztek, akiknek egy ponton a ház tetejére is fel kellett mászniuk, miközben a lakókat arra kérték, maradjanak otthonaikban.
Egy szomszéd elmondta: annyira megrázta az eset, hogy sírva feküdt le, és a gyermekeit is maga mellé vette az éjszakára.
A rendőrség közlése szerint a helyszínen az egyik kutyát kilőtték, egy másikat pedig elszállítottak. A környékbeliek úgy tudják, a házban két úgynevezett „pocket bully” típusú kutya élt.
A hatóságok egyelőre nem erősítették meg az állatok fajtáját, de vizsgálat indult az ügyben.
A rendőrség hangsúlyozta: rendkívül tragikus esetről van szó, és minden részletet kivizsgálnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen.
