Saját kutyája marcangolta halálra a 19 éves lányt – az apa sokkoló részleteket árult el a tragédiáról

A 19 éves Jamie-Lea halála előtti hetekben semmi nem utalt arra, hogy veszély fenyegetné. A család kedvence, egy Shy nevű, hét éves lurcher kutya korábban soha nem mutatott agresszív viselkedést, sőt a lány legjobb barátjának számított, és gyakran vele aludt egy ágyban. A kutyatámadás péntek este történt az angliai Leaden Roding településen. A mentőszolgálatokat este 22:45-kor riasztották a házhoz, miután a lányt súlyos sérülésekkel találták meg.

A család nem látta előre a kutyatámadást - Illusztráció

A nyakán harapott seb volt, és a helyszínen meghalt.

A lány édesapja, Jack Biscoe találta meg gyermekét, miután hazaért párjával. Elmondása szerint a lány eszméletlenül feküdt a hálószobában, a földön, az ágy és az éjjeliszekrény között. Megpróbálta újraéleszteni, de közben a kutya őt is megtámadta.

A férfi súlyos sérüléseket szenvedett: a kutya leharapta a füle egy részét, és több harapás érte a karját is. Később kórházi kezelésre szorult, és helyreállító műtét vár rá.

A hatóságok a támadás után lefoglalták a kutyát, valamint a család másik két ebét is. A rendőrség őrizetbe vette az apát, akit azzal gyanúsítanak, hogy veszélyes állatot tartott, amely halált okozott, később azonban óvadék ellenében szabadon engedték.

Nem látták előre a kutyatámadást

Az apa szerint a történtek teljesen felfoghatatlanok. Állítása szerint Shy kölyökkora óta a családnál élt, és „a legszelídebb kutya volt”, amelyben teljes mértékben megbíztak. Külön hangsúlyozta, hogy nem egy hírhedt XL Bully fajtáról volt szó, hanem egy szeretett családi kedvencről.

Jamie-Lea Biscoe 19 was killed after her family pet of seven years allegedly attacked her at home in Essex on Saturday. In a previous tribute on Facebook, Jamie's grandmother Tina Wells said the lurcher cross had "slept on my granddaughter's bed".

A szakértők szerint az eset rendkívül ritka. Canine and Feline Behaviour Association egyik képviselője kiemelte:

szinte példátlan, hogy egy lurcher halálos támadást hajtson végre, ugyanakkor hozzátette, hogy elméletben bármely kutya képes súlyos sérülést okozni.

Jamie-Lea nemrég fejezte be gyermekgondozói tanulmányait. Édesapja megrendülten búcsúzott tőle: elmondása szerint lánya volt az egyetlen gyermeke és a legjobb barátja, akinek elvesztését képtelen feldolgozni.

