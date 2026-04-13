Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Saját kutyája marcangolta halálra a 19 éves lányt – az apa sokkoló részleteket árult el a tragédiáról

Sokkoló tragédia rázott meg egy angliai kisvárost, ahol egy fiatal lányt a saját kutyája marcangolt halálra. A kutyatámadás teljesen váratlanul érte a családot, az apa szerint mindig békésen viselkedett az állat.
A 19 éves Jamie-Lea halála előtti hetekben semmi nem utalt arra, hogy veszély fenyegetné. A család kedvence, egy Shy nevű, hét éves lurcher kutya korábban soha nem mutatott agresszív viselkedést, sőt a lány legjobb barátjának számított, és gyakran vele aludt egy ágyban. A kutyatámadás péntek este történt az angliai Leaden Roding településen. A mentőszolgálatokat este 22:45-kor riasztották a házhoz, miután a lányt súlyos sérülésekkel találták meg.

A család nem látta előre a kutyatámadást - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A nyakán harapott seb volt, és a helyszínen meghalt.

A lány édesapja, Jack Biscoe találta meg gyermekét, miután hazaért párjával. Elmondása szerint a lány eszméletlenül feküdt a hálószobában, a földön, az ágy és az éjjeliszekrény között. Megpróbálta újraéleszteni, de közben a kutya őt is megtámadta.

A férfi súlyos sérüléseket szenvedett: a kutya leharapta a füle egy részét, és több harapás érte a karját is. Később kórházi kezelésre szorult, és helyreállító műtét vár rá.

A hatóságok a támadás után lefoglalták a kutyát, valamint a család másik két ebét is. A rendőrség őrizetbe vette az apát, akit azzal gyanúsítanak, hogy veszélyes állatot tartott, amely halált okozott, később azonban óvadék ellenében szabadon engedték.

Nem látták előre a kutyatámadást

Az apa szerint a történtek teljesen felfoghatatlanok. Állítása szerint Shy kölyökkora óta a családnál élt, és „a legszelídebb kutya volt”, amelyben teljes mértékben megbíztak. Külön hangsúlyozta, hogy nem egy hírhedt XL Bully fajtáról volt szó, hanem egy szeretett családi kedvencről.

A szakértők szerint az eset rendkívül ritka. Canine and Feline Behaviour Association egyik képviselője kiemelte:

szinte példátlan, hogy egy lurcher halálos támadást hajtson végre, ugyanakkor hozzátette, hogy elméletben bármely kutya képes súlyos sérülést okozni.

Jamie-Lea nemrég fejezte be gyermekgondozói tanulmányait. Édesapja megrendülten búcsúzott tőle: elmondása szerint lánya volt az egyetlen gyermeke és a legjobb barátja, akinek elvesztését képtelen feldolgozni.

3 hónapos csecsemőt ölt meg a család kutyája

Letartóztattak egy 45 éves férfit Angliában, miután egy három hónapos csecsemő életét vesztette. A kutyatámadás egy családi házban történt, a férfit pedig azzal gyanúsítják, hogy nem tartotta megfelelően ellenőrzés alatt az állatot.

 

