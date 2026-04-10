Megvan a kutyatámadás gyanúsítottja – 3 hónapos csecsemő az áldozat

A kutyatámadás – amelyről az Origo is beszámolt – az észak-angliai Redcar térségében történt csütörtök délután egy családi házban. A három hónapos kislány éppen egy ismerősnél tartózkodott, amikor az állat rátámadt. A gyermek életét már nem tudták megmenteni – számolt be a Daily Mail.
Megvan a kutyatámadás gyanúsítottja
A rendőrség közlése szerint a férfit kihallgatását követően feltételesen szabadlábra helyezték, a nyomozás azonban tovább folytatódik.
A helyszínen két kutya is volt. Az egyiket a rendőrök elfogták és később elaltatták, a másikat pedig lelőtték, miután elszabadult és veszélyt jelentett a környéken élőkre. A hatóságok szerint egyik állat sem tartozott tiltott fajtába.
A támadás során egy 31 éves nő is megsérült, akit kutyaharapással szállítottak kórházba.
A környéken élők pánikról számoltak be: a rendőrök arra szólították fel a lakókat, hogy húzódjanak biztonságos helyre, miközben az egyik kutya szabadon rohangált az utcán.
A tragédia mélyen megrázta a helyieket, a ház előtt virágokat helyeztek el az áldozat emlékére. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit.
