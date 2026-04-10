kutyatámadás

Megvan a kutyatámadás gyanúsítottja – 3 hónapos csecsemő az áldozat

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Letartóztattak egy 45 éves férfit Angliában, miután egy három hónapos csecsemő életét vesztette. A kutyatámadás egy családi házban történt, a férfit pedig azzal gyanúsítják, hogy nem tartotta megfelelően ellenőrzés alatt az állatot.
kutyatámadásgyanúsítottAnglia

A kutyatámadás – amelyről az Origo is beszámolt – az észak-angliai Redcar térségében történt csütörtök délután egy családi házban. A három hónapos kislány éppen egy ismerősnél tartózkodott, amikor az állat rátámadt. A gyermek életét már nem tudták megmenteni – számolt be a Daily Mail.

A kutyatámadást egy bull típusú kutya követte el (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A kutyatámadást egy bull típusú kutya követte el (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Megvan a kutyatámadás gyanúsítottja

A rendőrség közlése szerint a férfit kihallgatását követően feltételesen szabadlábra helyezték, a nyomozás azonban tovább folytatódik.

A helyszínen két kutya is volt. Az egyiket a rendőrök elfogták és később elaltatták, a másikat pedig lelőtték, miután elszabadult és veszélyt jelentett a környéken élőkre. A hatóságok szerint egyik állat sem tartozott tiltott fajtába.

A támadás során egy 31 éves nő is megsérült, akit kutyaharapással szállítottak kórházba.

A környéken élők pánikról számoltak be: a rendőrök arra szólították fel a lakókat, hogy húzódjanak biztonságos helyre, miközben az egyik kutya szabadon rohangált az utcán.

A tragédia mélyen megrázta a helyieket, a ház előtt virágokat helyeztek el az áldozat emlékére. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit.

Felfoghatatlan tragédia: halálra marcangolt egy újszülöttet a család kutyája

Megrázó eset történt az Egyesült Államokban, ahol egy mindössze ötnapos csecsemő életét vesztette. A kutyatámadás során a család által nemrég örökbefogadott állat váratlanul rátámadt az alvó kisbabára, és halálos sérüléseket okozott neki.

Brutális kutyatámadás: XL bully marcangolta szét a férfit az otthonában

Megrázó részletek derültek ki egy skóciai halálesetről, amely egy tiltott kutyafajta támadásával hozható összefüggésbe. A kutyatámadás áldozata egy 38 éves férfi volt, akit saját otthonában marcangolhatott szét egy illegálisan tartott XL bully.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról