Megvan a kutyatámadás gyanúsítottja – 3 hónapos csecsemő az áldozat

A kutyatámadás – amelyről az Origo is beszámolt – az észak-angliai Redcar térségében történt csütörtök délután egy családi házban. A három hónapos kislány éppen egy ismerősnél tartózkodott, amikor az állat rátámadt. A gyermek életét már nem tudták megmenteni – számolt be a Daily Mail.

A kutyatámadást egy bull típusú kutya követte el (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Megvan a kutyatámadás gyanúsítottja

A rendőrség közlése szerint a férfit kihallgatását követően feltételesen szabadlábra helyezték, a nyomozás azonban tovább folytatódik.

A helyszínen két kutya is volt. Az egyiket a rendőrök elfogták és később elaltatták, a másikat pedig lelőtték, miután elszabadult és veszélyt jelentett a környéken élőkre. A hatóságok szerint egyik állat sem tartozott tiltott fajtába.

Hero mum ‘desperately tried to save tragic baby girl from pocket bully-type dog as it mauled her to death’ https://t.co/1ZiUUKu5gT — The Sun (@TheSun) April 10, 2026

A támadás során egy 31 éves nő is megsérült, akit kutyaharapással szállítottak kórházba.

A környéken élők pánikról számoltak be: a rendőrök arra szólították fel a lakókat, hogy húzódjanak biztonságos helyre, miközben az egyik kutya szabadon rohangált az utcán.

A tragédia mélyen megrázta a helyieket, a ház előtt virágokat helyeztek el az áldozat emlékére. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit.

