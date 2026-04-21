Saját kutyája végzett brutális módon a fiatal nővel

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Felfoghatatlan tragédia rázott meg egy angliai települést. A halálos kutyatámadás egy családi otthonban történt, minden előjel nélkül.
Egy tragikus kutyatámadás következtében meghalt egy 19 éves nő az angliai Essex megyében. A fiatal lányt a család kutyája támadta meg otthonukban, sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem lehetett megmenteni – írja a BBC.

A fiatal nő otthonában történt a halálos kutyatámadás – Fotó: Unsplash

Hogyan történt a halálos kutyatámadás?

A halottkémi vizsgálaton elhangzott, hogy Jamie-Lea Biscoe-t édesapja találta meg a családi ház egyik hálószobájában Leaden Rodingban április 10-én. A beszámolók szerint a fiatal nő súlyos, traumás nyaksérüléseket szenvedett, amelyeket feltehetően a családi kutya okozott. A helyszínre riasztott mentők már nem tudták megmenteni az életét.

A boncolás során megállapították, hogy a halálát a nyakát ért sérülések okozták. 

A rendőrség lefoglalta a kutyát – amely feltehetően egy lurcher keverék –, és vizsgálják a pontos fajtáját. Az ügyben egy 37 éves férfit is őrizetbe vettek, akit azzal gyanúsítanak, hogy veszélyes állatot tartott, amely halált okozott, később azonban óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A nyomozás továbbra is folyamatban van a családi kutya halálos támadása miatt.

