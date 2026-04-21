Saját kutyája végzett brutális módon a fiatal nővel

Egy tragikus kutyatámadás következtében meghalt egy 19 éves nő az angliai Essex megyében. A fiatal lányt a család kutyája támadta meg otthonukban, sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem lehetett megmenteni – írja a BBC.
Hogyan történt a halálos kutyatámadás?
A halottkémi vizsgálaton elhangzott, hogy Jamie-Lea Biscoe-t édesapja találta meg a családi ház egyik hálószobájában Leaden Rodingban április 10-én. A beszámolók szerint a fiatal nő súlyos, traumás nyaksérüléseket szenvedett, amelyeket feltehetően a családi kutya okozott. A helyszínre riasztott mentők már nem tudták megmenteni az életét.
A boncolás során megállapították, hogy a halálát a nyakát ért sérülések okozták.
A rendőrség lefoglalta a kutyát – amely feltehetően egy lurcher keverék –, és vizsgálják a pontos fajtáját. Az ügyben egy 37 éves férfit is őrizetbe vettek, akit azzal gyanúsítanak, hogy veszélyes állatot tartott, amely halált okozott, később azonban óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A nyomozás továbbra is folyamatban van a családi kutya halálos támadása miatt.
Szörnyű tragédia: kutyatámadásban halt meg egy csecsemő
Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, szörnyű tragédia történt egy angliai városban, ahol egy kisgyermek életét vesztette. A kutyatámadás körülményei egyelőre nem teljesen tisztázottak, de a helyiek szerint egy „csecsemő kislányról” lehet szó, amit a hatóságok még nem erősítettek meg.
Szívszorító kutyatámadás: fiatal édesanya halt meg
Egy fiatal anyát a saját fia előtt támadtak meg a kutyák. A tragikus kutyatámadás során a nő életét vesztette.