Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kutyatámadás

Végzetes tragédia: otthonában ölhették meg a kutyák a gyermeket

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy gyermek életét vesztette egy észak-yorkshire-i házban történt eset során. A kutyatámadás körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyatámadáskutyaharapásgyermektragédia

Egy gyermek vesztette életét egy súlyos kutyatámadás következtében egy észak-yorkshire-i otthonban. A hatóságokat csütörtök délután riasztották a lakóházhoz, ahol a kiérkező rendőrök már csak a halál beálltát tudták megállapítani – írja a Daily Mail.

Halálos kutyatámadás történt, egy gyermek vesztette életét – Fotó: Unsplash

Halálos kutyatámadás az Egyesült Királyságban

A Cleveland rendőrség közlése szerint a bejelentés 13:30 után érkezett, és egy gyermekkel kapcsolatban merültek fel aggodalmak. A helyszínre érkező egységek megállapították, hogy a gyermek életét vesztette, a hatóságok szerint a halál oka feltehetően kutyaharapás. 

A rendőrség fegyveres egységei is a helyszínre vonultak, ahol egy kutyát elaltattak, egy másik állatot pedig elszállítottak.

A rendőrség nem hozta nyilvánosságra a gyermek életkorát, sem az érintett kutyák fajtáját. Cleveland kerületi parancsnoka közölte: gondolataik a családdal vannak, és a helyszínen továbbra is zajlik a vizsgálat.

Felfoghatatlan tragédia: halálra marcangolt egy újszülöttet a család kutyája

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, megrázó eset történt az Egyesült Államokban, ahol egy mindössze ötnapos csecsemő életét vesztette. A kutyatámadás során a család által nemrég örökbefogadott állat váratlanul rátámadt az alvó kisbabára, és halálos sérüléseket okozott neki.

 

Szívszorító kutyatámadás: fiatal édesanya halt meg

Egy fiatal anyát a saját fia előtt támadtak meg a kutyák. A tragikus kutyatámadás során a nő életét vesztette.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról