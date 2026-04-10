Végzetes tragédia: otthonában ölhették meg a kutyák a gyermeket

Egy gyermek vesztette életét egy súlyos kutyatámadás következtében egy észak-yorkshire-i otthonban. A hatóságokat csütörtök délután riasztották a lakóházhoz, ahol a kiérkező rendőrök már csak a halál beálltát tudták megállapítani – írja a Daily Mail.
Halálos kutyatámadás az Egyesült Királyságban
A Cleveland rendőrség közlése szerint a bejelentés 13:30 után érkezett, és egy gyermekkel kapcsolatban merültek fel aggodalmak. A helyszínre érkező egységek megállapították, hogy a gyermek életét vesztette, a hatóságok szerint a halál oka feltehetően kutyaharapás.
A rendőrség fegyveres egységei is a helyszínre vonultak, ahol egy kutyát elaltattak, egy másik állatot pedig elszállítottak.
A rendőrség nem hozta nyilvánosságra a gyermek életkorát, sem az érintett kutyák fajtáját. Cleveland kerületi parancsnoka közölte: gondolataik a családdal vannak, és a helyszínen továbbra is zajlik a vizsgálat.
