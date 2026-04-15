Áttörést értek el a tudósok: ez a felfedezés átírja a könyveket

Tudósok először figyelték meg a kvantum-összefonódást nagy tömegű részecskék impulzusában. Az évtizedek óta tartó kutatás segíthet a fizikusoknak a kvantummechanika és a gravitáció közötti kapcsolat feltárásában – írja a LiveScience.

A Nature Communications folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók bebizonyították, hogy ultrahideg héliumatomok párosai kvantummechanikailag összekapcsolódhatnak impulzusukon keresztül – amely az anyag tömegét is figyelembe véve méri, hogy egy részecske milyen gyorsan és milyen irányba mozog.

A kvantum-összefonódás a kvantummechanika egyik legfurcsább jellemzője. Amikor két részecske összefonódik, az egyik mérésének eredménye azonnal hatással van a másikra. A tudósok ezt korábban már bizonyították fotonok (fénycsomagok) és atomok belső spinállapotai esetében, de soha nem tömeggel rendelkező részecskék mozgása során. Ez azért fontos, mert az atomoknak van tömegük, és a tömeg reagál a gravitációra.

Szürreális győzelem a kvantummechanika számára

A csapat a héliumot választotta atomként, mert az hosszú élettartamú gerjesztett állapotban tartható – ami „lényegében végtelen” a mindössze 20–30 másodpercig tartó kísérletekben – mondta Sean Hodgman, az Ausztrál Nemzeti Egyetem kísérleti fizikusa és a tanulmány vezető szerzője. Ez a belső energia azt jelenti, hogy minden atom elegendő erővel ütközik a detektorral ahhoz, hogy külön-külön regisztrálható legyen. Ez lehetővé teszi a csapat számára, hogy egyetlen atom felbontással rekonstruálja a felhő teljes háromdimenziós impulzusát.

A mozgásban összefonódó atompárok létrehozásához a csapat egy abszolút nulla közeli hőmérsékletre lehűtött héliumfelhővel kezdte a kísérletet. Normális esetben az atomok egymástól függetlenül mozognak. Ha azonban eléggé lehűtjük őket, szinte teljesen leállnak. Összeolvadnak egy egyetlen kollektív objektummá, amelyet Bose-Einstein-kondenzátumnak nevezünk.

Ezután hangolt lézerimpulzusokat használtak, hogy a kondenzátumot három csoportra osszák: az egyiket felfelé, a másikat lefelé, a harmadikat pedig a helyén hagyták.

Amint a mozgó felhők áthaladtak a helyben maradó felhőn, az atomok párokban ütköztek és ellentétes irányokba szóródtak szét, korrelált párokból álló gömb alakú héjakat képezve.

A fizikusok ezt „szóródási glóriának” nevezik. Elég alacsony sűrűség mellett kísérletenként csak egyetlen pár szóródik szét. „Vagy van egy pár az egyik pozícióban, vagy egy pár a másikban” – mondta Hodgman. „Az összefonódott állapot mindkettő szuperpozíciója.”