Tényleg megrepedt Kylie Jenner mellimplantátuma? Brutális fotón az igazság

A Kylie Jenner a Coachella hétvége egyik legnagyobb beszédtémájává vált, ám nem feltétlenül úgy, ahogyan azt a rajongók várták. A világsztár látványos szettben érkezett a fesztiválra, mégis inkább az váltotta ki a figyelmet, amit sokan elsőre észre sem vettek – írja a DailyMail.

Kylie Jenner Coachella megjelenése újabb találgatásokat indított el a rajongók körében Fotó: JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP

Kylie Jenner és a Coachella – egy apró részlet indította el a találgatásokat

A Kylie Jenner egy fekete csipkés melltartó-topban jelent meg a második este során, amely erősen kiemelte az alakját. Nem sokkal korábban azonban egy videó is felkerült róla, amelyen többen furcsa eltéréseket véltek felfedezni a megjelenésében.

A közösségi médiában gyorsan elindultak a spekulációk, miután néhány felhasználó úgy érezte, valami nem stimmel. A kommentelők között voltak, akik szerint a látottak akár fájdalmas problémára is utalhatnak, bár ezt semmi sem erősítette meg hivatalosan.

A Kylie Jenner Coachella megjelenése után egy apró részlet miatt indultak be a találgatások Fotó: Instagram/Kylie Jenner

A sztár korábban már beszélt arról, hogy plasztikai beavatkozáson esett át, sőt konkrét részleteket is megosztott róla. Egy korábbi videóban elmondta, hogy milyen típusú implantátumot választott, és melyik orvos végezte a beavatkozást. Később azonban azt is bevallotta, hogy idővel megbánta a döntését.

Kylie Jenner merész fekete csipkés szettben a Coachella fesztivál backstage részlegén Fotó:Instagram/Kylie Jenner

Nem csak a botrányról szólt az este

A Kylie Jenner jelenléte ettől függetlenül a megszokott luxus és csillogás jegyében telt. Testvérével, Kendall Jennerrel együtt bulizott a VIP részlegen, és több koncerten is feltűnt.

Kylie Jenner merész fekete csipkés szettben a Coachella fesztivál backstage részlegén Fotó:Instagram/Kylie Jenner

A társaságban ott volt barátja, Timothée Chalamet is, bár a színészt szándékosan nem szerepeltette a közösségi posztjaiban. A fesztivál alatt saját márkáit is népszerűsítette, valamint exkluzív eseményeken vett részt.

Mindezek ellenére a közbeszédet inkább a megjelenésével kapcsolatos kérdések uralták, amelyek gyorsan végigsöpörtek az interneten, és napokig témát adtak a rajongóknak.

