Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Váratlanul lefújták Lady Gaga koncertjét – az utolsó pillanatban jött a sokkoló hír

39 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Váratlanul elmaradt egy jelentős koncert a nemzetközi turné során, ami sok rajongót érintett. A döntés hátterében Lady Gaga egészségi állapota áll, amely miatt az énekesnő nem tudta vállalni a fellépést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lady Gagabetegséglemondott koncertlégúti fertőzés

Lady Gaga orvosi javaslatra lemondta montreali koncertjét, miután légúti fertőzése súlyosbodott. Az énekesnő április 6-án közölte a hírt közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy állapota nem teszi lehetővé a fellépést – tájékoztat a People.

Lady Gaga a 2019-es Met gálán
Lady Gaga a 2019-es Met gálán
Fotó:   / Getty Images via AFP

Hány alkalommal lépett fel Montrealban az énekesnő?

A Bell Centre-ben tervezett koncert a Mayhem Ball Tour harmadik, egyben utolsó montreali állomása lett volna. Lady Gaga korábban két alkalommal már színpadra lépett a kanadai városban, április 2-án és 3-án.

Az előadó közölte, hogy az elmúlt napokban pihenéssel és kezeléssel próbálta leküzdeni a betegséget, azonban tünetei romlottak. Orvosa határozottan azt tanácsolta, hogy ne vállalja a fellépést, mivel nem tudná a megszokott színvonalon teljesíteni a koncertet.

Lady Gaga sajnálatát fejezte ki a rajongók felé, kiemelve, hogy tisztában van azzal, sokan kifejezetten erre az estére készültek. Hozzátette: a montreali közönség előtti korábbi fellépések számára különösen emlékezetesek voltak. A turné a tervek szerint folytatódik, a koncertsorozatból még három állomás van hátra: két fellépés Saint Paul városában, valamint egy koncert New Yorkban, a Madison Square Gardenben április 13-án.

A Mayhem Ball Tour 2026 februárjában indult az arizonai Glendale-ből, és több észak-amerikai várost érintett. A koncertsorozatot korábban új dátumokkal bővítették a nagy érdeklődés miatt. Lady Gaga a turné során már korábban is kényszerült módosításokra, egyes fellépéseket hangszálproblémák miatt halasztott el.

Lady Gaga 40 éves lett, de amit most mutat, az nem semmi!

Lady Gaga ismét megmutatta, hogy miért számít a popvilág egyik legmeghatározóbb alakjának. A Lady Gaga jelenség nemcsak a zenéről szól, hanem egy teljes életérzésről, amit évek óta képvisel.

Lady Gaga meglepő dolgot árult el, ezt mi sem gondoltuk volna

Az amerikai sztár meghökkentő vallomást tett: a Csillag születik forgatása alatt lítiumot szedett, és nem sokkal később idegösszeomlást kapott. Lady Gaga őszintén beszélt arról, hogy lelkiállapota „széthullóban volt", miközben Bradley Cooperrel forgatta az Oscar-díjas filmet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról