Váratlanul lefújták Lady Gaga koncertjét – az utolsó pillanatban jött a sokkoló hír

Lady Gaga orvosi javaslatra lemondta montreali koncertjét, miután légúti fertőzése súlyosbodott. Az énekesnő április 6-án közölte a hírt közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy állapota nem teszi lehetővé a fellépést – tájékoztat a People.
Hány alkalommal lépett fel Montrealban az énekesnő?
A Bell Centre-ben tervezett koncert a Mayhem Ball Tour harmadik, egyben utolsó montreali állomása lett volna. Lady Gaga korábban két alkalommal már színpadra lépett a kanadai városban, április 2-án és 3-án.
Az előadó közölte, hogy az elmúlt napokban pihenéssel és kezeléssel próbálta leküzdeni a betegséget, azonban tünetei romlottak. Orvosa határozottan azt tanácsolta, hogy ne vállalja a fellépést, mivel nem tudná a megszokott színvonalon teljesíteni a koncertet.
Lady Gaga sajnálatát fejezte ki a rajongók felé, kiemelve, hogy tisztában van azzal, sokan kifejezetten erre az estére készültek. Hozzátette: a montreali közönség előtti korábbi fellépések számára különösen emlékezetesek voltak. A turné a tervek szerint folytatódik, a koncertsorozatból még három állomás van hátra: két fellépés Saint Paul városában, valamint egy koncert New Yorkban, a Madison Square Gardenben április 13-án.
A Mayhem Ball Tour 2026 februárjában indult az arizonai Glendale-ből, és több észak-amerikai várost érintett. A koncertsorozatot korábban új dátumokkal bővítették a nagy érdeklődés miatt. Lady Gaga a turné során már korábban is kényszerült módosításokra, egyes fellépéseket hangszálproblémák miatt halasztott el.
