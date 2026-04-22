Lakástűz: egy egész család halt meg a robbanásban – esélyük sem volt kijutni

A hatóságok szerint a ház egy pillanat alatt lángba borult, a bent tartózkodók pedig csapdába estek – a tűzoltók már nem tudtak segíteni rajtuk.

Lakástűz után teljesen megsemmisült a ház, amelyben egy család életét vesztette

Mi történt a lakástűz előtt – mi okozhatta a robbanást?

A jelenlegi információk szerint egy szivárgás vezethetett a tragédiához – írja a BBC.

A beszámolók alapján a házban felgyülemlett gáz robbanhatott be, ami után az épület szinte azonnal lángokba borult. A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a bent lévő családnak esélye sem volt kimenekülni.

A tűzoltók kiérkezésekor az otthon már teljes egészében égett.

A szemtanúk is megrázó részletekről számoltak be. Egy szomszéd elmondta, hogy egy hatalmas robbanást hallott, majd pillanatok alatt lángok csaptak ki az épületből.

Egy óriási durranást hallottam, aztán már mindenhol lángok voltak

– mondta.

A tragédia során egy 34 éves édesanya és hat gyermeke halt meg. A hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit, de az már most látszik: ez egy olyan katasztrófa volt, amely ellen szinte lehetetlen volt védekezni.