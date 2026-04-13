Leolvadt egy nő arca a depresszióra szedett gyógyszertől

A nőnél a tünetek nagyjából három héttel azelőtt kezdődtek, hogy kórházba került volna, eleinte enyhébb bőrpírral és irritációval. Az állapota azonban gyorsan romlott, és végül a fején, arcán, nyakán és törzsén is súlyos hólyagosodás alakult ki. Az orvosok szerint a betegnek a lamotrigin hatóanyagot írták fel depresszió kezelésére, amely kiválthatta a toxikus epidermális nekrolízist (TEN).

A lamotrigin nevű hatóanyag súlyos reakciót váltott ki a nőnél - Illusztráció

Ez egy ritka, de életveszélyes bőrbetegség, amely a bőr kiterjedt hólyagosodásával és leválásával jár.

A nő állapota olyan súlyossá vált, hogy intenzív osztályra került, ahol az orvosok azonnali kezelést indítottak. Széles spektrumú antibiotikumokat kapott, valamint egy speciális, szövetregenerációt segítő antibakteriális anyagot is alkalmaztak az arcán kialakult sérüléseken.

A kezelés megkezdése után körülbelül négy nappal már látható javulást tapasztaltak, ezt követően pedig folyamatos megfigyelés mellett folytatták a terápiát.

Több mint két hónapig kórházban volt a lamotrigin miatt

A nő összesen 66 napot töltött kórházban, állapotát végig szorosan követték az orvosok, miközben bőre lassan regenerálódott. Hat hónappal a hazabocsátása után készült kontrollvizsgálaton már jelentős javulást mutattak ki, az orvosok „kiválónak” nevezték a gyógyulás eredményét.

A beteget a brazil São Paulóban található Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo intézményben kezelték.

A lamotrigin világszerte széles körben alkalmazott gyógyszer, többek között depresszió, bipoláris zavar és epilepszia kezelésére is használják – írja a Mirror, ahol sokkoló képeket is talál a nő arcáról.

