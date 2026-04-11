Súlyos fertőzés! Egy nő 2,5 centis lárvát tüsszentett ki, majd még tízet találtak az arcüregében

A nő elmondása szerint a fertőzés előtt legyek rajzottak az arca körül, majd napokkal később arcüregfájdalom és erős köhögés jelentkezett nála. Az állapota akkor vált igazán különössé, amikor egy „férget” tüsszentett ki – tájékoztat a New York Post.
Lárvák fejlődtek a nő arcüregében
A vizsgálatok során az orvosok összesen tíz lárvát és egy bábot távolítottak el az orrmelléküregekből. A DNS-elemzés kimutatta, hogy juhbagócs légy (Oestrus ovis) lárváiról van szó, amelyek általában juhok és kecskék orrjárataiban fejlődnek, emberben azonban csak ritkán fordulnak elő.
A szakemberek szerint a nő súlyos orrsövényferdülése hozzájárulhatott ahhoz, hogy a lárvák az arcüregekben maradjanak és a megszokottnál fejlettebb állapotba jussanak. Ez azért is különleges, mert a tudomány eddig úgy tartotta, hogy ezek a paraziták emlősökben nem képesek eljutni a bábállapotig.
A páciens a sikeres kezelés után teljesen felépült, és környezetében nem jelentkeztek hasonló esetek.
A kutatók ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy ez egyedi jelenség volt-e, vagy a parazita alkalmazkodóképességének újabb jele.
