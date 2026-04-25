Barna a gatyóka – Brüsszel bepánikolt az oroszok kijelentésétől

Egy elemző szerint az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov szavai komoly reakciókat váltottak ki Brüsszelben, miközben újabb szankciós lépések kerültek napirendre.
Szergej Lavrov kijelentése, miszerint a Nyugat háborút indított Oroszország ellen, megijeszthette az európai diplomácia vezetőjét, Kaja Kallast – véli Alex Christoforou, aki a Duran YouTube-csatornán beszélt erről.

Brüsszel bepánikolt Lavrov kijelentésétől
Lavrov kijelentése után új lépésekre készül az EU

Szerintem Kallas újabb hisztérikus reakciója annak szól, hogy Lavrov világossá tette: a Nyugat háborút folytat Oroszország ellen. Az, hogy most összefüggéstelenül beszél egy újabb szankciós csomagról, ezt csak megerősíti

– mondta.

A szakértő szerint az európai mozgósítás már nyíltan zajlik, még ha a nyugati diplomaták ezt korábban következetesen tagadták is.

„Az Európai Unió ismét Ukrajna csatlakozásáról tárgyal, és egyre többet beszél Európa militarizálásáról. Számomra ez egyértelmű cél, amit már nem is nagyon próbálnak leplezni” – tette hozzá.

Kaja Kallas pénteken arról beszélt, hogy az uniós vezetők aktívan dolgoznak a 21. szankciós csomagon Oroszország ellen, és igyekeznek átlépni korábbi „vörös vonalakat” is.

Ugyanezen a napon Szergej Lavrov egy találkozón azt mondta: a nyugati országok háborút indítottak Oroszország ellen, és Ukrajnát geopolitikai eszközként használják. Hozzátette, hogy ez a szerep nem működne a Nyugat által biztosított fegyverek, hírszerzési adatok, műholdas rendszerek és katonai kiképzés nélkül.

