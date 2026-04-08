Ünneplésből vérontás: halálos lövés dördült a legénybúcsún

Egy legénybúcsú tragédiába torkollott, amikor Nolan Engel kopogást hallott, majd egy árnyékot látva elsütötte a fegyverét. Braden Uhlmann a mellkasát érő lövés után később belehalt sérülésébe.

Lelőtte barátját a vőlegény a legénybúcsún (illusztráció) Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA /pexels

Tragédiába fulladt a legénybúcsú: a vőlegény lelőtte barátját

Egy oklahomai legénybúcsú halálos tragédiába fordult, miután a vőlegény a gyanú szerint lelőtte egyik barátját egy Airbnb-ház előtt Broken Bow városában. A hatóságok szombaton hajnalban érkeztek a helyszínre, ahol a 21 éves Braden Uhlmannt találták meg lőtt sérüléssel. A fiatal férfit kórházba vitték, de később meghalt.

Az ügyben a 22 éves Nolan Engelt gyanúsítják, aki a barátaival együtt a legénybúcsú miatt szállt meg az ingatlanban. A bírósági iratok szerint Engel a kiérkező rendőröknek azt mondta, hogy ő lőtt.

A nyomozás eddigi adatai alapján kopogást hallott, majd meglátta valakinek az árnyékát a ház előtt, és ekkor elsütötte a pisztolyát. Ezután egy barátjával kimentek, és Uhlmannt mellkasi lövéssel találták meg a ház előtt.

A férfit másodfokú gyilkosság miatt vették őrizetbe, majd a helyi sajtó szerint 250 ezer dolláros (80 millió forint) óvadék ellenében később szabadlábra helyezték. A nyomozás továbbra is tart, a hatóságok egyelőre nem közöltek újabb részleteket – számolt be az esetről az Independent.

