Összeomlott a világ legmagasabb embere: fájdalmas vallomást tett

A világ legmagasabb embere ismét őszintén beszélt magánéletéről egy új dokumentumfilmben. Sultan Kösen, a Guinness-rekorder férfi a válásáról vallott, amely saját elmondása szerint mélyen megviselte, és a történtek máig fájdalmat okoznak számára – írja a Daily Star.

A világ legmagasabb embere, Sultan Kösen egy dokumentumfilmben idézte fel 2021-ben véget ért házasságát. A 43 éves férfi elmondása szerint volt felesége a családját választotta, így kapcsolatuk nem tudott tovább folytatódni.

Kösen és a szíriai származású Merve Dibo 2013-ban házasodtak össze, esküvőjükön mintegy 1500 vendég ünnepelt velük.

A férfi felidézte, hogy nagyon szerette feleségét, és már az első pillanatban biztos volt benne, hogy igazi szerelem alakult ki közöttük. A kapcsolat azonban idővel megromlott, és végül külön utakon folytatták életüket. Kösen azt mondta, a közös emlékek – különösen az esküvői fotók – ma is erős érzelmeket váltanak ki belőle.

Sultan Kösen gigantizmusban és akromegáliában szenved, amelyet egy agyalapi mirigyet érintő daganat okoz.

Állapota miatt már fiatal felnőttként mozgásában erősen korlátozottá vált, kerekesszéket és mankót is használ, és több műtéten is átesett. Mindennapjait állandó fájdalom és nehézkes mozgás nehezíti.

A Guinness-rekorder Törökországból származik, egy átlagos magasságú földműves családból. Bár a legmagasabb ember címe világszerte ismertté tette, magánéletében továbbra is magányosnak érzi magát. Elmondása szerint nagy álma, hogy ismét párt találjon, de nem tudja, ez valaha megvalósul-e.