LEGO

Elképesztő lista – képeken a világ legdrágább LEGO készletei

23 órája
Olvasási idő: 6 perc
Az építőkockák világa az utóbbi években teljesen új szintre lépett, és már nemcsak játék, hanem komoly befektetés is lehet. A LEGO készletek ára egyre magasabbra emelkedik, különösen a limitált és gyűjtői darabok esetében. Egyes modellek már olyan összegbe kerülnek, amelyeket csak a legelhivatottabb gyűjtők engedhetnek meg maguknak.
A LEGO világa mára messze túlnőtt a gyerekkori játékon: a legdrágább LEGO szettek igazi prémium termékekké váltak, amelyek a LEGO gyűjtők körében különösen keresettek. A LEGO készletek ára nemcsak a darabszámtól függ, hanem a licencelt témáktól, a részletgazdagságtól és attól is, hogy mennyire limitált egy adott kiadás - tájékoztat a Game Rant.

Ez a LEGO AT-AT modell a gyűjtők egyik legkeresettebb darabja
Fotó: Northfoto

Mi határozza meg egy LEGO készlet árát?

Egy LEGO készlet ára több tényezőből áll össze, és nem csupán a darabszám számít.

1. Darabszám és méret
Minél több elemből áll egy készlet, annál drágább,  különösen a több ezer darabos modellek esetében.

2. Licenc és márkanév
A Star Wars vagy más ismert franchise-okhoz kapcsolódó LEGO készletek gyakran drágábbak a licencdíjak miatt.

3. Részletgazdagság és funkciók
A mozgatható, motoros vagy alkalmazással irányítható modellek jelentősen növelik az árat.

4. Limitált kiadás és elérhetőség
A már kivont, ritka LEGO készletek ára a másodpiacon akár többszörösére is nőhet.

5. Gyűjtői érték
A LEGO gyűjtők számára bizonyos modellek különösen értékesek, ami tovább hajtja az árakat.

Melyek a legdrágább LEGO készletek a világon?

Colosseum (10276) – kb. 198 000 Ft

Razor Crest (75331) – kb. 216 000 Ft

Eiffel Tower (10307) – kb. 227 000 Ft

Venator-Class Republic Attack Cruiser (75367) – kb. 234 000 Ft

Titanic (10294) – kb. 245 000 Ft

