Elképesztő lista – képeken a világ legdrágább LEGO készletei

A LEGO világa mára messze túlnőtt a gyerekkori játékon: a legdrágább LEGO szettek igazi prémium termékekké váltak, amelyek a LEGO gyűjtők körében különösen keresettek. A LEGO készletek ára nemcsak a darabszámtól függ, hanem a licencelt témáktól, a részletgazdagságtól és attól is, hogy mennyire limitált egy adott kiadás - tájékoztat a Game Rant.
Mi határozza meg egy LEGO készlet árát?
Egy LEGO készlet ára több tényezőből áll össze, és nem csupán a darabszám számít.
1. Darabszám és méret
Minél több elemből áll egy készlet, annál drágább, különösen a több ezer darabos modellek esetében.
2. Licenc és márkanév
A Star Wars vagy más ismert franchise-okhoz kapcsolódó LEGO készletek gyakran drágábbak a licencdíjak miatt.
3. Részletgazdagság és funkciók
A mozgatható, motoros vagy alkalmazással irányítható modellek jelentősen növelik az árat.
4. Limitált kiadás és elérhetőség
A már kivont, ritka LEGO készletek ára a másodpiacon akár többszörösére is nőhet.
5. Gyűjtői érték
A LEGO gyűjtők számára bizonyos modellek különösen értékesek, ami tovább hajtja az árakat.
Melyek a legdrágább LEGO készletek a világon?
Colosseum (10276) – kb. 198 000 Ft
Razor Crest (75331) – kb. 216 000 Ft
Eiffel Tower (10307) – kb. 227 000 Ft
Venator-Class Republic Attack Cruiser (75367) – kb. 234 000 Ft
Titanic (10294) – kb. 245 000 Ft
