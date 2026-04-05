Elképesztő lista – képeken a világ legdrágább LEGO készletei

A LEGO világa mára messze túlnőtt a gyerekkori játékon: a legdrágább LEGO szettek igazi prémium termékekké váltak, amelyek a LEGO gyűjtők körében különösen keresettek. A LEGO készletek ára nemcsak a darabszámtól függ, hanem a licencelt témáktól, a részletgazdagságtól és attól is, hogy mennyire limitált egy adott kiadás - tájékoztat a Game Rant.

Ez a LEGO AT-AT modell a gyűjtők egyik legkeresettebb darabja

Fotó: Northfoto

Mi határozza meg egy LEGO készlet árát?

Egy LEGO készlet ára több tényezőből áll össze, és nem csupán a darabszám számít.

1. Darabszám és méret

Minél több elemből áll egy készlet, annál drágább, különösen a több ezer darabos modellek esetében.

2. Licenc és márkanév

A Star Wars vagy más ismert franchise-okhoz kapcsolódó LEGO készletek gyakran drágábbak a licencdíjak miatt.

3. Részletgazdagság és funkciók

A mozgatható, motoros vagy alkalmazással irányítható modellek jelentősen növelik az árat.

4. Limitált kiadás és elérhetőség

A már kivont, ritka LEGO készletek ára a másodpiacon akár többszörösére is nőhet.

5. Gyűjtői érték

A LEGO gyűjtők számára bizonyos modellek különösen értékesek, ami tovább hajtja az árakat.

Melyek a legdrágább LEGO készletek a világon?

Colosseum (10276) – kb. 198 000 Ft

Razor Crest (75331) – kb. 216 000 Ft

Eiffel Tower (10307) – kb. 227 000 Ft

Venator-Class Republic Attack Cruiser (75367) – kb. 234 000 Ft

Titanic (10294) – kb. 245 000 Ft

