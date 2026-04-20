Fekete zászlókkal gyászolják a lengyel egészségügyet a szakdolgozók: 40 kórház mehet csődbe

Waldemar Malinowski, a lengyelországi járási kórházak vezetőit tömörítő szervezet elnöke az RMF FM-nek elmondta: mintegy 40 járási kórház áll a csőd szélén. A szakember azt is közölte: a tiltakozás tájékoztató jellegű lesz, nem akadályozza a betegek ellátását. A kórházakban például az egészségügy pénzügyi helyzetét leíró plakátokat ragasztanak ki, emellett a kórházigazgatók és munkatársaik szóban is tájékoztatják a pácienseket az akció okairól, számolt be a hirado.hu.

Lengyelországban 240 járási kórházban tűzik ki a fekete zászlót, utalva az egészségügy nehéz anyagi helyzetére – Fotó: ONDREJ LITTERA / MAFA

Lengyelország: a kórházakra fekete zászlókat tűznek ki, a személyzet fekete pólót vesz fel

Malinowski a lengyel egészségügyi rendszer egyszerűsítését és stabilizálását célzó, tízpontos stratégia elfogadását javasolta. Az egészségügy helyzete miatt a lengyelországi klinikák szövetsége is aggodalmait fejezte ki a múlt héten. Úgy ítélték meg: az egészségügyi tárca és az állami egészségbiztosító „rövidlátó megtakarításokat keres”, miközben „hatalmas egészségügyi adósság halmozódik fel”.

Lengyelországban tavaly szeptemberben hatályba lépett a kórházi rendszer megreformálását célzó törvény, amely lehetővé teszi a kórházak átalakítását és a kórházi osztályok összevonását. Az egészségügyi minisztérium szerint a rendszert a demográfiai helyzethez kell alakítani.

Az egészségügyi tárca szerint jelenleg 18 milliárd zloty (1540 milliárd Ft) hiányban vannak

Przemyslaw Czarnek volt tudományügyi miniszter, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) kormányfőjelöltje a múlt héten bejelentette: az egészségügy helyzete miatt bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Jolanta Sobierańska-Grenda egészségügyi miniszter ellen.

A politikus távozását a lengyelek 41 százaléka támogatná, 15,3 százaléka ellenezné az SW Research cég múlt héten ismertetett felmérése szerint.

A PiS törvénymódosítást nyújtott be múlt héten, amelynek értelmében az NFZ hiányát a Lengyelországban befagyasztott orosz vagyonból lehetne fedezni. Egy másik forrás az a költségvetési tartalék lenne, amelyből a közmédia kap állami finanszírozást, annak ellenére, hogy a 2023 végi kormányváltás óta formálisan felszámolás alatt áll.

