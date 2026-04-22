Lenin dédunokája megszólalt: egyetlen kérdés foglalkoztatja

Április 22-én van Vlagyimir Iljics Lenin születésének 156. évfordulója, amely kapcsán megszólalt a Lenin dédunokája is. A családtag egyetlen kérdést fogalmazott meg a történelmi vezetővel kapcsolatban, amely azóta is foglalkoztatja.

Lenin emléke ma is él a családtagokban Fotó: Andrey ABRAMOV

Elena Uljanova elmondta: leginkább arra lenne kíváncsi, honnan volt annyi energiája és ereje a szovjet vezetőnek ahhoz, hogy ilyen hatalmas munkát végezzen. Mint fogalmazott, szinte felfoghatatlan, hogyan volt képes egy ember ennyit dolgozni.

A családtag szerint Lenin különlegessége elsősorban rendkívüli szellemi képességeiben rejlett. Úgy véli, egy olyan emberről van szó, aki alapjaiban formálta át nemcsak saját országát, hanem az egész világot, így nem meglepő, hogy kiemelkedő adottságokkal rendelkezett.

Lenin megítélése: dicsőítés és kritika egyszerre

Vlagyimir Iljics Lenin történelmi szerepe a mai napig erősen megosztja a közvéleményt és a történészeket. Egyesek számára a szovjet állam megteremtője, aki döntő szerepet játszott az oroszországi monarchia bukásában és egy új politikai rendszer kialakításában. Mások viszont a nevéhez kötik a politikai erőszak intézményesülését, az egypárti rendszer kiépítését és a polgári szabadságjogok jelentős korlátozását.

A kritikus értelmezések szerint Lenin vezetése alatt olyan politikai struktúra jött létre, amelyben az államhatalom központosítása és az ellenzéki erők felszámolása meghatározó szerepet kapott. A korszakot sok történész a politikai pluralizmus megszűnésének és az erőszakos hatalomgyakorlás kezdetének tekinti.

Ugyanakkor támogatói azt hangsúlyozzák, hogy Lenin egy forradalmi korszakban tevékenykedett, amikor az állam és társadalom teljes átalakítása zajlott, rendkívül instabil körülmények között. Szerintük döntéseit a polgárháború, a külső beavatkozás és a gazdasági összeomlás kényszerei is befolyásolták.

A történelmi megítélés így máig nem egységes: Lenin egyszerre jelenik meg politikai forradalmárként és egy olyan rendszer megalapozójaként, amely hosszú távon súlyos társadalmi és politikai következményekkel járt.