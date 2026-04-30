Megrendítő búcsú a koporsónál – a ló reakciója örökre beleégett mindenkibe

A történet, amely pillanatok alatt bejárta a világot, egy különleges ember és állat közötti kapcsolatról szól. A ló a temetésen megörökített jelenet nemcsak a gyászoló családtagokat, hanem az interneten videót látókat is mélyen megrendítette – írja a DailyStar.

Ló a temetésen: megható búcsú, ami mindenkit könnyekig hatott

A brazíliai Blumenau városában tartott virrasztáson Pedro Krug családja egy szokatlan, mégis megható döntést hozott: elhozták a férfi szeretett lovát, Ninát, hogy ő is elbúcsúzhasson gazdájától. A 70 éves férfi és a kanca között rendkívül szoros kapcsolat volt, amely éveken át formálódott a közös mindennapok során.

Une jument s’est rendue aux funérailles de son propriétaire, suscitant une vive émotion parmi les personnes présentes.



— Prisme (@PrismeMedia) April 30, 2026

Amikor Ninát odavezették a nyitott koporsóhoz, a jelenlévők lélegzete is elakadt. A kanca először megállt, majd felismerve gazdáját, egy fájdalmas, szinte emberi hangra emlékeztető nyerítést hallatott. A szívszorító búcsú állat és gazda között mindenkit könnyekig hatott — többen nem tudták visszatartani érzelmeiket.

A jelenet ezután még megrázóbbá vált: Nina finoman odahajolt, és az orrával gyengéden megbökte Pedro testét, mintha csak fel akarná ébreszteni. Egy gyászoló eközben megsimogatta a ló sörényét, próbálva megnyugtatni őt ebben a nehéz pillanatban.

Megható kapcsolat ember és állat között

Pedro lánya, Daiane Krug Palmeira elárulta, hogy édesapja és Nina között különleges kötelék alakult ki. A férfi megtanította a lovat különféle trükkökre — például arra, hogy „kezet adjon”, vagy a fejét a vállára hajtsa. A megható kapcsolat ember és állat között a mindennapok része volt, és nemcsak számukra jelentett sokat.

Pedro egyik legnagyobb öröme az volt, hogy gyerekeket ültethetett fel Ninára. Ez nemcsak a kicsiknek okozott hatalmas boldogságot, hanem neki is — az állatok iránti szeretete egész életét végigkísérte.

Az utóbbi hónapok azonban nehezek voltak. A férfinál 2025 novemberében három agydaganatot diagnosztizáltak, állapota pedig fokozatosan romlott. Emiatt egyre ritkábban tudta látogatni Ninát, aki egy közeli mezőn élt és naponta kijárt legelni.