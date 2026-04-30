Bárki láthatja, hogy műtik az állatokat a London Zoo állatkórházában

A London Zoo állatkórház egy új, modern vadállat-egészségügyi központként épül meg, ahol a látogatók üvegfal mögül figyelhetik majd az állatorvosi beavatkozásokat, egészségügyi vizsgálatokat és akár boncolásokat is. A fejlesztést egy 20 millió fontos adomány teszi lehetővé, amelyet a ZSL az eddigi egyik legjelentősebb támogatásként emleget – írja a CNN.

A London Zoo állatkórház új központjában a látogatók élőben nézhetik az állatorvosi beavatkozásokat Fotó: London Zoo / London Zoo / SWNS

London Zoo állatkórház: így láthatják majd az állatorvosok munkáját

Az új központ célja nemcsak az állatok gyógyítása, hanem az is, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a természetvédelmet és az állatorvosi munkát. A tervek szerint gyerekek és felnőttek is betekinthetnek majd abba, hogyan kezelik az állatkert lakóit, legyen szó pingvinekről, nagymacskákról vagy más különleges fajokról.

A londoni állatkert különleges történelmi háttérrel is rendelkezik: 1826. április 29-én alapították, és a világ első tudományos állatkertjeként tartják számon. A hely Charles Darwin gondolkodására is hatással volt, Beatrix Potter is rajzolt itt állatokat, A. A. Milne pedig innen merített ihletet Micimackó alakjához.

