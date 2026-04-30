london zoo

Bárki láthatja, hogy műtik az állatokat a London Zoo állatkórházában

Nem mindennapi látványossággal készül a 200 éves londoni állatkert.A London Zoo állatkórház új részlegében a látogatók testközelből láthatják majd, hogyan dolgoznak az állatorvosok a pingvinektől a tigrisekig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
london zooállatorvosállatkert

A London Zoo állatkórház egy új, modern vadállat-egészségügyi központként épül meg, ahol a látogatók üvegfal mögül figyelhetik majd az állatorvosi beavatkozásokat, egészségügyi vizsgálatokat és akár boncolásokat is. A fejlesztést egy 20 millió fontos adomány teszi lehetővé, amelyet a ZSL az eddigi egyik legjelentősebb támogatásként emleget – írja a CNN.

London Zoo állatkórház,London Zoo’s 21-year-old silverback gorilla Kiburi has been given an initial clean bill of health, following an elaborate veterinary procedure that included a full cardiology exam and CT scan. The 177kg western lowland gorilla, patriarch of the zoo’s Gorilla Kingdom troop, had been under observation after recurring stomach problems. Zoo staff, together with specialists from the Royal Veterinary College and NHS gastrointestinal experts, decided a full examination was required. Months of preparation ensured Kiburi could be safely anaesthetised, with keepers training him to offer his arm for the injection. Once sedated, vets conducted a detailed heart check before he was loaded onto a gurney, with six people needed to move him, and transported by flatbed truck across the zoo grounds to the mobile CT scanner.Photo released 24/09/2025
A London Zoo állatkórház új központjában a látogatók élőben nézhetik az állatorvosi beavatkozásokat Fotó: London Zoo / London Zoo / SWNS

London Zoo állatkórház: így láthatják majd az állatorvosok munkáját

Az új központ célja nemcsak az állatok gyógyítása, hanem az is, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a természetvédelmet és az állatorvosi munkát. A tervek szerint gyerekek és felnőttek is betekinthetnek majd abba, hogyan kezelik az állatkert lakóit, legyen szó pingvinekről, nagymacskákról vagy más különleges fajokról.

A londoni állatkert különleges történelmi háttérrel is rendelkezik: 1826. április 29-én alapították, és a világ első tudományos állatkertjeként tartják számon. A hely Charles Darwin gondolkodására is hatással volt, Beatrix Potter is rajzolt itt állatokat, A. A. Milne pedig innen merített ihletet Micimackó alakjához.

