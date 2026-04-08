Ártatlan áldozat: tévedésből lőtték le a 17 éves lányt

A londoni lövöldözés 2018 áprilisában történt Tottenham városrészben, amikor a lány barátaival volt, majd párjával sétált az utcán. Ekkor egy sötétített ablakú autó állt meg mellettük, és lövések dördültek. A tinédzser még figyelmeztette barátnőjét, hogy húzódjon le, majd összeesett, miután eltalálták – számolt be a Daily Mail.

Londoni lövöldözés: rivális bandák kerültek képbe

Fotó: Unsplash

Bosszúhadjárat része lehetett a londoni lövöldözés

Az ügyészség szerint a támadás egy rivális bandák közötti konfliktushoz köthető. A vádlott, Marcus La-Croix állítólag azért indított „bosszúhadjáratot”, mert korábban megverték, ráadásul az esetről videó is készült, amely az interneten terjedt.

A bíróságon elhangzott: a lány nem állt kapcsolatban bűnözői körökkel, és az sem kizárt, hogy nem ő volt a célpont.

A vádlott tagadja a gyilkosságot és a fegyverhasználatot, a tárgyalás tovább folytatódik.

