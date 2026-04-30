lorna hajdini

Súlyos vádakkal néz szembe Lorna Hajdini, a JPMorgan egyik vezetője

Súlyos botrány robbant ki az amerikai JPMorgan multinacionális pénzügyi vállalatnál. Egy volt alkalmazott pert indított az egyik vezető beosztású női felettesével, Lorna Hajdinivel szemben, aki állítólag szexuálisan zaklatta.
Súlyos vádakat hoztak fel Lorna Hajdini, a JPMorgan egyik vezető beosztású munkatársa ellen. A per szerint Hajdini „beleegyezés nélküli és megalázó szexuális aktusokra” kényszerített egy házas bankárt, és veszélyeztette a karrierjét, amikor visszautasította a közeledését – írja a Sun. 

Lorna Hajdini botránya: súlyos vádakkal néz szembe a JPMorgan egyik vezetője (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

A panasz szerint Lorna Hajdini egy házas férfi kollégáját próbálta szexuális kapcsolatba kényszeríteni, és amikor az visszautasította, azzal fenyegette, hogy véget vet a karrierjének. A férfi azt állítja, hogy a zaklatás röviddel azután kezdődött, hogy Hajdini vezető szerepet kapott a csapatban. 

A vádak szerint a nő nemcsak verbálisan zaklatta az alkalmazottat, hanem többször fizikailag is közeledett hozzá, sőt, a periratok alapján állítólag tudatmódosító szereket is alkalmazott. 

A felperes szerint az esetek során megalázó és beleegyezés nélküli szexuális helyzetekbe kényszerítették. 

Botrány Lorna Hajdini körül 

A kereset szerint Lorna Hajdini többször is egyértelművé tette, hogy befolyással van a férfi előléptetésére és jövőjére a cégnél. Az alkalmazott szerint folyamatos nyomás alatt tartotta őt a nő, és attól félt, hogy elveszíti az állását, ha nem tesz eleget a követeléseknek. 

A vádak között szerepel az is, hogy a nő állítólag rasszista megjegyzéseket tett, valamint illetéktelenül hozzáfért a férfi pénzügyi adataihoz, hogy ellenőrizze a mozgását. 

A felperes szerint a zaklatás nemcsak a munkahelyen, hanem azon kívül is folytatódott. Egyes esetekben állítólag a nő a férfi otthonánál is megjelent. A férfi állítása szerint több alkalommal is próbált ellenállni, de a helyzet egyre súlyosabbá vált. 

Később hivatalos panaszt tett a vállalatnál, amelyben részletesen leírta a történteket. Állítása szerint azonban a cég nem kezelte megfelelően az ügyet, sőt, szerinte retorziók érték. 

Szexuálisan zaklatta utastársát egy férfi a repülőn

Szexuális zaklatás miatt emeltek vádat egy 52 éves férfi ellen, aki egy Ausztráliába tartó repülőjáraton bántalmazhatott egy nőt. Az ügy nagy visszhangot váltott ki, miután a gyanúsított óvadékot kért, és egy Airbnb-szálláson szeretett volna várni a tárgyalásra, amit a bíróság elutasított.

Ez lett a büntetése a férfinek, aki meg akart erőszakolni egy nőt egy easyJet-járaton

Hat év börtönbüntetésre ítélte egy skót bíróság azt a férfit, aki egy Olaszország és Nagy-Britannia között közlekedő easyJet-járaton próbált megerőszakolni egy egyedül utazó nőt. A 45 éves olasz állampolgár, Nicola Cristiano a késő esti repülőút során követett el szexuális erőszakot.

 

