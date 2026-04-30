Súlyos vádakkal néz szembe Lorna Hajdini, a JPMorgan egyik vezetője

Súlyos vádakat hoztak fel Lorna Hajdini, a JPMorgan egyik vezető beosztású munkatársa ellen. A per szerint Hajdini „beleegyezés nélküli és megalázó szexuális aktusokra” kényszerített egy házas bankárt, és veszélyeztette a karrierjét, amikor visszautasította a közeledését – írja a Sun.

Lorna Hajdini botránya: súlyos vádakkal néz szembe a JPMorgan egyik vezetője

A panasz szerint Lorna Hajdini egy házas férfi kollégáját próbálta szexuális kapcsolatba kényszeríteni, és amikor az visszautasította, azzal fenyegette, hogy véget vet a karrierjének. A férfi azt állítja, hogy a zaklatás röviddel azután kezdődött, hogy Hajdini vezető szerepet kapott a csapatban.

A vádak szerint a nő nemcsak verbálisan zaklatta az alkalmazottat, hanem többször fizikailag is közeledett hozzá, sőt, a periratok alapján állítólag tudatmódosító szereket is alkalmazott.

A felperes szerint az esetek során megalázó és beleegyezés nélküli szexuális helyzetekbe kényszerítették.

A kereset szerint Lorna Hajdini többször is egyértelművé tette, hogy befolyással van a férfi előléptetésére és jövőjére a cégnél. Az alkalmazott szerint folyamatos nyomás alatt tartotta őt a nő, és attól félt, hogy elveszíti az állását, ha nem tesz eleget a követeléseknek.

A vádak között szerepel az is, hogy a nő állítólag rasszista megjegyzéseket tett, valamint illetéktelenül hozzáfért a férfi pénzügyi adataihoz, hogy ellenőrizze a mozgását.

A felperes szerint a zaklatás nemcsak a munkahelyen, hanem azon kívül is folytatódott. Egyes esetekben állítólag a nő a férfi otthonánál is megjelent. A férfi állítása szerint több alkalommal is próbált ellenállni, de a helyzet egyre súlyosabbá vált.

Később hivatalos panaszt tett a vállalatnál, amelyben részletesen leírta a történteket. Állítása szerint azonban a cég nem kezelte megfelelően az ügyet, sőt, szerinte retorziók érték.

Glamorous JP Morgan exec accused of turning married male broker into her office sex slave: Viagra spiking and litany of obscene forced acts that made him cry https://t.co/LJBpJ95q2o — Daily Mail (@DailyMail) April 29, 2026

