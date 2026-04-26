Tömegek menekültek, miután lövések dördültek az egyetem mellett

Lövöldözés történt az Egyesült Államokban, az Indiana Egyetem bloomingtoni kampusza közelében. A beszámolók szerint az esetet két nő verekedése előzte meg, majd egyikük fegyvert rántott, és kilenc ember megsebesült.

Lövöldözés történt egy indiana állambeli egyetemen (illusztráció)

Lövöldözés egy amerikai egyetemen

Az Egyesült Államok középnyugati részén, Indiana államban történt tömeges lövöldözés az Indiana Egyetem bloomingtoni kampuszának közelében. A támadás vasárnap hajnalban, nem sokkal éjfél után történt a népszerű Kirkwood Avenue környékén, ahol sokan a híres Little 500 egyetemi kerékpárverseny után ünnepeltek.

Mass shooting near Indiana U. campus wounds 9 on Kirkwood Ave. after 'Little 500' https://t.co/SBoW1paAHB pic.twitter.com/xWwDl7mmn6 — New York Post (@nypost) April 26, 2026

A rendőrség a Kelet-Kirkwood 400-as tömbjéhez vonult ki, ahol több sebesültet találtak. A beszámolók szerint kilenc ember sérült meg. Egy szemtanú azt mondta, a lövöldözés előtt két nő verekedni kezdett, majd az egyikük a nadrágszárához nyúlt, és tüzet nyitott. A támadás közvetlen oka egyelőre tisztázatlan, de a beszámolók alapján egy utcai konfliktus fajulhatott el – számol be a New York Post.

