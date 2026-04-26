Tömegek menekültek, miután lövések dördültek az egyetem mellett

Kilenc ember sebesült meg az Indiana Egyetem bloomingtoni kampusza közelében. A lövöldözés a Little 500 egyetemi kerékpárverseny utáni ünneplés idején történt. A beszámolók szerint előbb két nő verekedett össze, majd egyikük fegyvert rántott és tüzet nyitott.
Lövöldözés történt az Egyesült Államokban, az Indiana Egyetem bloomingtoni kampusza közelében. A beszámolók szerint az esetet két nő verekedése előzte meg, majd egyikük fegyvert rántott, és kilenc ember megsebesült.

Lövöldözés történt egy indiana állambeli egyetemen (illusztráció) Fotó: cottonbro studio/Pexels

Lövöldözés egy amerikai egyetemen

Az Egyesült Államok középnyugati részén, Indiana államban történt tömeges lövöldözés az Indiana Egyetem bloomingtoni kampuszának közelében. A támadás vasárnap hajnalban, nem sokkal éjfél után történt a népszerű Kirkwood Avenue környékén, ahol sokan a híres Little 500 egyetemi kerékpárverseny után ünnepeltek. 

A rendőrség a Kelet-Kirkwood 400-as tömbjéhez vonult ki, ahol több sebesültet találtak. A beszámolók szerint kilenc ember sérült meg. Egy szemtanú azt mondta, a lövöldözés előtt két nő verekedni kezdett, majd az egyikük a nadrágszárához nyúlt, és tüzet nyitott. A támadás közvetlen oka egyelőre tisztázatlan, de a beszámolók alapján egy utcai konfliktus fajulhatott el – számol be a New York Post.

Allah akbart kiáltott, majd vérfürdőt rendezett: terrortámadás történt egy amerikai egyetemen

Fegyveres támadás történt egy virginiai egyetem katonai képzésén. Az egyetemen történt terrortámadás egy halálos áldozatot és két sebesültet hagyott maga után. A hatóságok szerint a csütörtöki támadó a 36 éves Mohamed Bailor Jalloh volt, a virginiai Nemzeti Gárda egykori tagja, akit 2016-ban bűnösnek vallotta magát az Iszlám Állam terrorszervezet támogatására irányuló kísérletben.

 

