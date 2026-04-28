Lövöldözés volt a fővárosban, többen megsérültek

Egy fegyveres lövöldözni kezdett egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden, és több embert megsebesített lövöldözés közben - tudatták a görög hatóságok.
Lövöldözés rázta meg Athént
Rendőrségi akció indult a fegyveres felkutatására, akiről a görög média azt írta, hogy egy 89 éves férfi.
A hatóságok szerint a férfi sörétes puskával fegyverkezett fel, és előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd a hatóságok szerint később tüzet nyitott egy athéni bíróság épületének földszintjén, ahol többen megsebesültek. A hatóságok a helyszínen megtalálták a puskát.
Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert szállítottak a bíróságról a várakozó mentőautókhoz.
A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert. Az ERT szerint a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére. A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott. - írja a Washington Post.
Tömegek menekültek, miután lövések dördültek az egyetem mellett
Kilenc ember sebesült meg az Indiana Egyetem bloomingtoni kampusza közelében. A lövöldözés a Little 500 egyetemi kerékpárverseny utáni ünneplés idején történt. A beszámolók szerint előbb két nő verekedett össze, majd egyikük fegyvert rántott és tüzet nyitott.