lövöldözés

Lövöldözés volt a fővárosban, többen megsérültek

Egy fegyveres több helyszínen is tüzet nyitott kedden Athén belvárosában. A lövöldözés során többen megsérültek, a hatóságok nagyszabású akciót indítottak az elkövető felkutatására.
Egy fegyveres lövöldözni kezdett egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden, és több embert megsebesített lövöldözés közben - tudatták a görög hatóságok.

A lövöldözés miatt több utcát is lezártak Athén központjában - Képünk illusztráció Fotó: Pixabay.com/Pexels.com
A lövöldözés miatt több utcát is lezártak Athén központjában - Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

Lövöldözés rázta meg Athént

Rendőrségi akció indult a fegyveres felkutatására, akiről a görög média azt írta, hogy egy 89 éves férfi.

A hatóságok szerint a férfi sörétes puskával fegyverkezett fel, és előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd a hatóságok szerint később tüzet nyitott egy athéni bíróság épületének földszintjén, ahol többen megsebesültek. A hatóságok a helyszínen megtalálták a puskát.

Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert szállítottak a bíróságról a várakozó mentőautókhoz.

A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert. Az ERT szerint a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére. A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott. - írja a Washington Post.

Tömegek menekültek, miután lövések dördültek az egyetem mellett

Kilenc ember sebesült meg az Indiana Egyetem bloomingtoni kampusza közelében. A lövöldözés a Little 500 egyetemi kerékpárverseny utáni ünneplés idején történt. A beszámolók szerint előbb két nő verekedett össze, majd egyikük fegyvert rántott és tüzet nyitott.

 

 

