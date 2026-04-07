Megrendítő videón a tűzharc, lövöldözés volt az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban

Két támadó meghalt, egy harmadikat elfogtak, egy rendőr pedig megsebesült kedden az isztambuli izraeli főkonzulátusnak otthont adó toronyháznál lövöldözésben – jelentette a Habertürk török napilap.

Lövöldözés volt az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban

Fotó: Unsplash

A Reuters hírügynökség videofelvételein látható, ahogy egy rendőr fegyvert ránt és fedezékbe vonul, miközben lövöldözés hallatszik. Egy vérrel borított személy is látható a képeken.

A TRT állami televízió két sebesült rendőrről számolt be.

Az NTV kereskedelmi televízió és a DHA hírügynökség arról számolt be, hogy három támadót „semlegesítettek”. Izraelnek egyébként jelenleg egyetlen diplomatája sem tartózkodik Törökországban.

BREAKING: Turkish police neutralised three gunmen outside the Israeli Consulate in Istanbul. Turkish TV says three Istanbul gunmen had long guns, camouflage and backpacks. pic.twitter.com/UZp9Y1cUVs — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 7, 2026

