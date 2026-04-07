Megrendítő videón a tűzharc, lövöldözés volt az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban

Súlyos támadás történt Isztambulban az izraeli főkonzulátusnál. A lövöldözésben két támadó meghalt, a harmadikat elfogták. A tűzharcban legalább egy rendőr megsebesült.
Két támadó meghalt, egy harmadikat elfogtak, egy rendőr pedig megsebesült kedden az isztambuli izraeli főkonzulátusnak otthont adó toronyháznál lövöldözésben – jelentette a Habertürk török napilap. 

Lövöldözés volt az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A Reuters hírügynökség videofelvételein látható, ahogy egy rendőr fegyvert ránt és fedezékbe vonul, miközben lövöldözés hallatszik. Egy vérrel borított személy is látható a képeken.  

A TRT állami televízió két sebesült rendőrről számolt be.  

Az NTV kereskedelmi televízió és a DHA hírügynökség arról számolt be, hogy három támadót „semlegesítettek”. Izraelnek egyébként jelenleg egyetlen diplomatája sem tartózkodik Törökországban. 

