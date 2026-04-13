Vérengzés egy gyorsétteremben: halálos lövöldözés tört ki New Jersey-ben – videó

Lövöldözés történt szombat este a Chick-fil-A egyik éttermében, New Jersey-ben. A fegyveresek tüzet nyitottak a vendégekre, egy ember meghalt, további hat pedig megsérült.

A hatóságok tájékoztatása szerint a lövöldözés este 9 óra körül tört ki az étteremben, amely a település egyik forgalmas útvonala mentén található. A helyszínen egy embert halottnak nyilvánítottak, míg a sérülteket kórházba szállították, sérüléseik nem életveszélyesek.

A Gun Violence Archive adatai szerint ez volt az idei 100. tömeges lövöldözés az Egyesült Államokban.

A szervezet meghatározása alapján tömeges lövöldözésről akkor beszélünk, ha legalább négy ember megsebesül vagy meghal egy incidens során – írja a Guardian.

1 dead in NJ Chick-fil-A mass shooting after masked gunmen storm restaurant

Nem véletlenszerű volt a lövöldözés

A nyomozók közölték, hogy egyelőre nem történt letartóztatás, ugyanakkor az elsődleges információk alapján a támadás nem véletlenszerű volt, és nincs közvetlen veszély a lakosságra.

Szemtanúk beszámolói szerint a támadás pillanatok alatt káoszba fulladt: a vendégek pánikszerűen menekültek, miközben lövések dördültek.

Egy beszámoló szerint több maszkos elkövető rontott be az étterembe, és tüzet nyitott a bent tartózkodókra.

Egy helyszínen tartózkodó sofőr hét lövést hallott, míg egy segélyhívás felvételén az hallható, hogy több sérült is súlyos állapotban volt, köztük egy arcon lőtt áldozat.

A történteket a térfigyelő és fedélzeti kamerák is rögzíthették: az egyik felvételen egy fegyveres férfi látható, amint elmenekül a helyszínről.

WATCH: Dashcam footage captures a gun-wielding person fleeing a Chick-fil-A restaurant following a mass shooting in New Jersey.



Police say gunfire erupted inside the restaurant, leaving at least one person dead and several others injured.



No arrests have been made.

Az esetre reagált Mikie Sherrill kormányzó is, aki közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal. A település polgármestere, Patricia Guerra-Frazier hangsúlyozta: a közösséget mélyen megrázta a tragédia.

A mintegy 60 ezer lakosú Union Township lakói szerint a támadás sokkoló, hiszen egy átlagos estének indult, amely végül vérontásba torkollott.

Az Egyesült Államokban évek óta kiemelkedően magas a tömeges lövöldözések száma, ami folyamatos vitákat gerjeszt a fegyvertartás szigorításáról.

Reports of multiple people shot inside Chick-fil-A in Union, New Jersey; investigation ongoing

Terrortámadás egy amerikai egyetemen

Pont egy hónappal ezelőtt fegyveres támadás történt egy virginiai egyetem katonai képzésén. Az egyetemen történt terrortámadás egy halálos áldozatot és két sebesültet hagyott maga után. A támadó a 36 éves Mohamed Bailor Jalloh volt, a virginiai Nemzeti Gárda egykori tagja, akit 2016-ban bűnösnek vallotta magát az Iszlám Állam terrorszervezet támogatására irányuló kísérletben.