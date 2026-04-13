Lufthansa-sztrájk: több budapesti járatot is töröltek

A munkabeszüntetés hétfőn nulla óra után kezdődött, és kedd éjfélig tart. A sztrájk érinti a Lufthansa alapmárkát, valamint a Lufthansa Cargót és a Lufthansa CityLine-t. Az üdülőjáratokat üzemeltető Eurowings esetében a Németországból hétfőn induló járatokat érinti az akció.
Lufthansa sztrájk: újabb hullám bénítja a légi közlekedést
A légitársaság közlése szerint hétfőn és kedden több száz járatot törölnek, különösen a frankfurti és a müncheni csomópontokat érinti súlyosan a fennakadás.
Repülőtéri tájékoztatások szerint számos Frankfurtba és Münchenbe tartó, illetve onnan induló járatot már töröltek.
A munkabeszüntetést meghirdető szakszervezet, a VC (Vereinigung Cockpit e.V.) közlése szerint a közel-keleti helyzetre tekintettel egyes térségbeli desztinációk - köztük Izrael, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek - járatai mentesülnek a sztrájk alól.
A munkabeszüntetés hátterében bérviták állnak, különösen a vállalati nyugdíjrendszer és a regionális leányvállalat, a CityLine javadalmazási feltételei körüli konfliktusok.
A szakszervezet szerint a munkáltatói oldal nem mutatott érdemi tárgyalási készséget, és nem tett elfogadható ajánlatokat. A VC ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is kész a tárgyalásokra, és a munkáltatók megfelelő ajánlatai esetén a sztrájk elkerülhető lett volna.
A Lufthansa bírálta a sztrájk meghirdetését, és úgy vélte, ez a munkaügyi konfliktus újabb eszkalációját jelenti. A mostani az idei negyedik sztrájkhullám a Lufthansa-csoportnál. A múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt szintén több száz járat maradt el Németország legnagyobb légitársaságánál.
Törölték a Lufthansa hétfői budapesti járatait
A Lufthansa pilótáinak sztrájkja miatt törölték a légitársaság hétfői budapesti járatait - olvasható a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapán.
A menetrendi tájékoztató szerint a 9.45.kor Frankfurtba induló gép még felszállt, de a 11.40-kor Frankfurtba, a 13.20-kor Münchenbe, a 14.10-kor Frankfurtba, a 17.30-kor Münchenbe és a 19.35-kor Frankfurtba indítandó járatokat törölték.
A Budapestre érkező Lufthansa-gépek közül a 8.45-ös frankfurti még megérkezett, de a 8.30-as müncheni, a 10.55-ös frankfurti, a 12.35-ös müncheni, a 13.30-as frankfurti, a 16.50-es müncheni, a 18.35-ös frankfurti, a 23.30-as müncheni és a 23.40-es frankfurti járat már nem fog leszállni.
A Lufthansa pilótái 2 napig sztrájkolnak, így a keddi budapesti járatokat is törölték. A munkabeszüntetés kedd éjfélig tart. A mostani a negyedik sztrájkhullám a vállalatcsoportnál, múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt több száz járat nem indult el Németország legnagyobb légitársaságánál.
A Lufthansa légiutas-kísérőinek sztrájkja miatt törölték a légitársaság pénteki budapesti járatait – olvasható a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapján. A sztrájk hátterében az elakadt bértárgyalások állnak.