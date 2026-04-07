Ilyet még nem látott: elképesztő luxushajó érkezik, mely megrengeti a világot – videó

A Royal Caribbean új luxushajója, a Hero of the Seas 2027-ben indul majd Miamiból karibi útvonalakon. Az óriáshajó medencékkel, lakosztályokkal és többgenerációs családi utazásra szabott megoldásokkal érkezik.

Hero of the Seas luxushajó koncepció ábrája Forrás: YouTube

Új óriáshajót mutattak be

A fejlesztés jelzi, hogy a tengerjáró iparágban egyre erősebb a verseny a családi utazókért, miközben nő az igény a személyre szabható fedélzeti élmények iránt. A hajón nyolc tematikus negyed, kilenc medence és 28 vendéglátóhely kap helyet, emellett többgenerációs utazásra kialakított kabinokat és lakosztályokat is kínál – írja az MTI.

Luxushajók óriási kavalkádja

