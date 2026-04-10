Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Pánik a luxushotelben: vacsora közben szakadt be a padló – menekültek a vendégek

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Döbbenetes jelenetek játszódtak le egy népszerű mallorcai üdülőhelyen. Több mint 150 embert kellett kimenekíteni egy luxushotelből, miután vacsora közben hirtelen beszakadt az étterem padlója.
Az eset csütörtök este történt a Santa Ponsa-i Hotel Rey Don Jaime nevű luxushotelben, amikor a vendégek éppen nyugodtan vacsoráztak. Az idilli est egy pillanat alatt rémálommá vált: a padló váratlanul megadta magát, és pánik tört ki az étteremben, számolt be a Majorca Daily Bulletin.

Elképesztő látványt nyújtott a luxushotel étterme – Fotó: Majorca Daily Bulletin

A helyszínre perceken belül kiérkeztek a tűzoltók, mentők és rendőrök. A hatóságok gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült elkerülni a nagyobb tragédiát: több vendéget ugyan elláttak a helyszínen kisebb sérülésekkel, de súlyos sérültről nem érkezett jelentés.

A hatóságok azonnal kiürítették az épületet, mintegy 150 ember hagyta el a hotelt. Egyes turisták önként csomagoltak és távoztak, miközben a környéket biztosították.

Meggyengült a luxushotel épületének szerkezete

Az első információk szerint a balesetet az okozhatta, hogy az épület szerkezete elöregedett, és a padló nem rendelkezett megfelelő megerősítéssel. A szakemberek jelenleg is vizsgálják, pontosan mi vezetett a veszélyes helyzethez.

A helyszínt személyesen is felkereste Calvia polgármestere, aki külön kiemelte a mentésben részt vevők munkáját. Mint mondta: a gyors reagálás kulcsfontosságú volt abban, hogy nem történt nagyobb baj.

Bár a helyzetet sikerült gyorsan stabilizálni, a történtek komoly kérdéseket vetnek fel a szálloda állapotával kapcsolatban. A vizsgálat még tart – és könnyen lehet, hogy további részletek is napvilágra kerülnek.

