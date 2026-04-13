Vérfürdő a New York-i pályaudvaron: machetével támadt az utasokra egy férfi

Szombat délelőtt brutális ámokfutás rázta meg a Grand Central Terminal környékét: a machetés támadás során egy férfi esett neki az utasoknak, három embert súlyosan megsebesítve, mielőtt a rendőrök végeztek vele.

A machetés támadás során három ember megsérült

A hatóságok tájékoztatása szerint az elkövető, a 44 éves Anthony Griffin reggel fél tíz körül lépett be a metrórendszerbe Queensben, majd egy szerelvénnyel a belváros felé indult. Nem sokkal később érkezett meg a pályaudvarra, ahol azonnal támadásba lendült.

Elsőként egy 84 éves férfit sebesített meg a peronon, akinek súlyos vágási sérülései keletkeztek a fején és az arcán. Ezt követően átvonult egy másik metróvonal peronjára, ahol egy 65 éves férfit és egy 70 éves nőt is megtámadott. A férfi koponyasérülést szenvedett, míg a nő vállán ejtett vágást a támadó.

A rendőrséget egy civil riasztotta körülbelül 9:40-kor. A helyszínre érkező rendőrök rövid időn belül szembetalálták magukat a machetés férfival. Jessica Tisch rendőrfőkapitány elmondása szerint a járőrök többször – legalább 20 alkalommal – felszólították a támadót, hogy dobja el a fegyvert, és megpróbálták megnyugtatni.

A machetés férfi azonban nem engedelmeskedett, sőt a rendőrök felé indult a fegyverrel a kezében.

Ekkor az egyik tiszt tüzet nyitott, és kétszer eltalálta a férfit, aki a helyszínen meghalt.

A beszámolók szerint a feszült szembenállás mintegy 10 percig tartott – írja az NBC News.

Véletlenszerű machetés támadás

A három sérültet kórházba vitték, állapotuk stabil, sérüléseik nem életveszélyesek. Két rendőr szintén orvosi ellátásra szorult, de ők is stabil állapotban vannak.

A hatóságok szerint a támadás véletlenszerű volt, az áldozatok nem ismerték az elkövetőt. A férfit korábban már három alkalommal letartóztatták.

A történtek után a pályaudvart részben lezárták, a metróforgalmat több vonalon is elterelték, miközben a rendőrök megkezdték a helyszínelést.

Az esetre reagált Kathy Hochul kormányzó és Zohran Mamdani polgármester is, akik a rendőrök gyors fellépését méltatták, hangsúlyozva, hogy ezzel sikerült megakadályozni a további vérontást. A rendőrség belső vizsgálatot indított, és a szokásos eljárásnak megfelelően nyilvánosságra hozzák majd a testkamerás felvételeket is.