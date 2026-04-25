Orbán Viktor visszaadta parlamenti mandátumát, újjászervezi a pártot

Macron kapott egy akkora sallert, hogy eltűnt a radarról

Macron kapott egy akkora sallert, hogy eltűnt a radarról

Egy norvég professzor szerint Európának nem külső ellenségeket kellene keresnie, hanem saját politikáját kellene újragondolnia.
Azoknak az európaiaknak, akik úgy érzik, mindenki ellenük van, inkább saját magukban kellene keresniük a hibát – jelentette ki Glenn Diesen, a Délkelet-norvégiai Egyetem oktatója, reagálva Emmanuel Macron kijelentésére Európa ellenfeleiről.

ATHENS, GREECE - APRIL 25: France's President Emmanuel Macron and Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (not seen) hold a joint press conference following their meeting in Athens, Greece, on April 25, 2026. French President Emmanuel Macron continues his visit to Greece to renew the security pact between the two countries ‌amid warnings by Turkish officials. Costas Baltas / Anadolu (Photo by COSTAS BALTAS / Anadolu via AFP)
Macron (Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU)

Nem mindenki ért egyet Macronnal

Ha minden nagyhatalom gyűlöl, talán ideje lenne az öngyilkos gőgöt önvizsgálatra cserélni 

írta az X közösségi oldalon.

Korábban a France 24 arról számolt be, hogy Emmanuel Macron Európa ellenfeleinek nevezte Vlagyimir Putyint, Donald Trumpot és Hszi Csin-pinget.

A francia elnök ugyanakkor megjegyezte, hogy Trump továbbra is szövetségesnek számít, még ha nem mindig megbízható vagy kiszámítható.

Korábban Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy a nyugati politikusok gyakran eltúlozzák az orosz fenyegetést, hogy eltereljék a figyelmet a belső problémákról, noha szerinte „az értelmes emberek ezt átlátják”.

Donald Trump egy interjúban azt mondta, komolyan fontolgatja az Egyesült Államok kilépését a NATO-ból, miután a szövetség nem támogatta az Irán elleni műveleteket, és a szervezetet „papírtigrisnek” nevezte.

 

