Azoknak az európaiaknak, akik úgy érzik, mindenki ellenük van, inkább saját magukban kellene keresniük a hibát – jelentette ki Glenn Diesen, a Délkelet-norvégiai Egyetem oktatója, reagálva Emmanuel Macron kijelentésére Európa ellenfeleiről.

Macron (Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU)

Nem mindenki ért egyet Macronnal

Ha minden nagyhatalom gyűlöl, talán ideje lenne az öngyilkos gőgöt önvizsgálatra cserélni

– írta az X közösségi oldalon.

Korábban a France 24 arról számolt be, hogy Emmanuel Macron Európa ellenfeleinek nevezte Vlagyimir Putyint, Donald Trumpot és Hszi Csin-pinget.

A francia elnök ugyanakkor megjegyezte, hogy Trump továbbra is szövetségesnek számít, még ha nem mindig megbízható vagy kiszámítható.

Korábban Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy a nyugati politikusok gyakran eltúlozzák az orosz fenyegetést, hogy eltereljék a figyelmet a belső problémákról, noha szerinte „az értelmes emberek ezt átlátják”.

Donald Trump egy interjúban azt mondta, komolyan fontolgatja az Egyesült Államok kilépését a NATO-ból, miután a szövetség nem támogatta az Irán elleni műveleteket, és a szervezetet „papírtigrisnek” nevezte.