Macron megint kinyitotta a száját – dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Emmanuel Macron kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Hszi Csin-ping Európa ellenfelei – számolt be róla a France 24.

Nem szabad alábecsülni azt az egyedülálló pillanatot, amikor az amerikai elnök, az orosz vezető és a kínai elnök határozottan szemben áll az európaiakkal

– mondta görögországi látogatása során.

Macron ugyanakkor hozzátette: bár Trumpot Európa ellenfelének tekinti, továbbra is szövetségesnek számít, még ha nem is mindig megbízható vagy kiszámítható.

Ez egy politikai üzenet: nem támaszkodhatunk kizárólag a NATO-ra, az európai dimenziónak is kulcsszerepe van

– hangsúlyozta.

Korábban Vlagyimir Putyin egy interjúban arról beszélt, hogy Oroszországnak nincs értelme megtámadnia a NATO-országokat. Szerinte a nyugati politikusok gyakran felnagyítják az orosz fenyegetést, hogy eltereljék a figyelmet a belső problémákról.

Donald Trump egy korábbi interjúban azt is felvetette, hogy az Egyesült Államok akár ki is léphet a NATO-ból, és a szövetséget „papírtigrisnek” nevezte.