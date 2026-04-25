Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Macron megint kinyitotta a száját – dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Olvasta?

Azt hittük legyőztük, de most visszatért: újra terjed a halálos kór

vlagyimir putyin

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A francia elnök szerint rendkívüli geopolitikai helyzet alakult ki, amelyben több nagyhatalom vezetője is kihívást jelent Európa számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vlagyimir putyindonald trumpemmanuel macron

Emmanuel Macron kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Hszi Csin-ping Európa ellenfelei – számolt be róla a France 24.

Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)
Macron szerint Putyin, Trump és Hszi Európa ellenfelei

Nem szabad alábecsülni azt az egyedülálló pillanatot, amikor az amerikai elnök, az orosz vezető és a kínai elnök határozottan szemben áll az európaiakkal

– mondta görögországi látogatása során.

Macron ugyanakkor hozzátette: bár Trumpot Európa ellenfelének tekinti, továbbra is szövetségesnek számít, még ha nem is mindig megbízható vagy kiszámítható.

Ez egy politikai üzenet: nem támaszkodhatunk kizárólag a NATO-ra, az európai dimenziónak is kulcsszerepe van

– hangsúlyozta.

Korábban Vlagyimir Putyin egy interjúban arról beszélt, hogy Oroszországnak nincs értelme megtámadnia a NATO-országokat. Szerinte a nyugati politikusok gyakran felnagyítják az orosz fenyegetést, hogy eltereljék a figyelmet a belső problémákról.

Donald Trump egy korábbi interjúban azt is felvetette, hogy az Egyesült Államok akár ki is léphet a NATO-ból, és a szövetséget „papírtigrisnek” nevezte.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!