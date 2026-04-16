Hajszálon múlt a tragédia, de a macska megmentette gazdája életét

A beszámoló szerint a férfi egy nagy teljesítményű videokártyát használt, amely működés közben jelentős hőt termel. Bár a rendszert felügyeleti szoftver is figyelte, az nem adott időben riasztást, amikor a hardver túlmelegedni kezdett. A macska viszont igen – írja a Bild.
Árulkodó volt a macska viselkedése
A felhasználó éppen nem tartózkodott a gép közelében, amikor a probléma kialakult. A számítógép tovább működött, miközben a hőmérséklet egyre emelkedett, és már kritikus szintet ért el.
Végül a macska viselkedése tűnt fel a tulajdonosnak: az állat hangos nyávogásba kezdett, így hívta fel a figyelmet a veszélyre. Amikor a férfi ellenőrizte a számítógépet, már füstöt látott és égett műanyag szagot érzett.
Mivel a rendszer nem reagált a leállításra, azonnal kihúzta a tápkábelt, ezzel megszüntetve az áramellátást és megakadályozva a nagyobb bajt.
A későbbi vizsgálat során kiderült, hogy a videokártya csatlakozójánál a kábel megolvadt, és gyakorlatilag belesült az aljzatba. A tápegységnél is láthatóak voltak túlmelegedés nyomai, bár ott nem történt olvadás.
A felhasználó szerint a kábelek megfelelően voltak csatlakoztatva, nem voltak megtörve, és rendeltetésszerűen használta az eszközt. A meghibásodás pontos oka egyelőre nem ismert, a videokártyát javításra visszaküldik a gyártónak.
Bizakodva várta a felmentősereget az elgázolt macska
Épségben kimentették azt a macskát, amely a síneken rekedt Long Islanden.
Meglepő igazság a dorombolásról – nem azt jelenti, amit gondol
Sokan a dorombolást automatikusan a macskák boldogsága jelének tartják, ám egy állatviselkedési szakértő szerint ez félrevezető lehet.