Miért harap a macska simogatás közben? Öt gyakori ok, amit sokan nem tudnak

Sok gazdi tapasztalta már, hogy a macskája egyik pillanatban még dorombolva élvezi a simogatást, a következőben pedig hirtelen beleharap a kézbe. Bár ez elsőre érthetetlennek tűnhet, valójában több jól ismert oka is van annak, hogy miért harap a macska – írja a PetBook.

Miért harap a macska simogatás közben?

Nem vesszük észre a macska jelzéseit

A macska elsősorban testbeszéddel kommunikál, amit az emberek nem mindig tudnak könnyen értelmezni. Pedig, ha figyelünk, időben észrevehetjük, mikor elég a simogatásból.

Érdemes a farok és a fülek mozgását figyelni. Ha a macska csapkodja a farkát, vagy annak vége idegesen rángatózik, az gyakran feszültséget jelez.

Ugyanígy figyelmeztető jel lehet, ha a füleit hátracsapja vagy mozgatja. Ilyenkor célszerű abbahagyni a simogatást, mert a macska már nem érzi jól magát.

Túl sok inger éri

A macska könnyen túlstimulálódhat, ha túl sokáig vagy számára kellemetlen helyen simogatjuk. Ilyenkor a simogatás már nem kellemes, hanem zavaró lesz számára.

Ennek jele lehet például a bőr rángása a hátán, a kitágult pupilla vagy a hirtelen fejfordítás. Ha a macska mereven nézni kezdi a kezünket, az már egyértelmű figyelmeztetés. Ha ilyenkor nem hagyjuk abba, könnyen harapás lehet a vége.

Játszani szeretne

Különösen fiatal korban gyakori, hogy a macska játékra vált simogatás közben. Ilyenkor finoman megragadhatja a kezet, nyalogathatja vagy akár rá is haraphat. Ez általában nem agresszió, hanem játékos viselkedés. Fontos azonban, hogy ne a kezünkkel játsszunk vele, mert a macska így könnyen megtanulhatja, hogy az emberi kéz „zsákmány”. Inkább használjunk játékokat.

Átirányított agresszió

Előfordulhat, hogy a macska valami miatt ideges vagy feszült, például lát egy másik macskát az ablakon keresztül. Ilyenkor az agresszió nem a valódi kiváltó okra irányul, hanem arra, aki éppen a közelben van – például a gazdára.

Szeretetből is haraphat a macska

Meglepő, de a macska néha szeretetből is harap. Ezek az úgynevezett „szeretetfalatok” általában enyhék, és gyakran dorombolás közben történnek.

