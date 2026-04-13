Vajon tényleg annyira közömbösek a cicák, mint hisszük?

A tudományos vizsgálatok alapján egyértelmű: a macska hiányolja gazdáját, még ha ezt nem is olyan látványosan fejezi ki. A kutatók hosszú ideig úgy gondolták, hogy a macskák inkább „szokásból” kötődnek az emberhez, nem pedig érzelmileg – írja a PetBook.
A macska hiányolja gazdáját – nem csak megszokás, hanem valódi kötődés
Egy 2015-ös kutatás például azt vizsgálta, hogy kialakul-e a macskáknál az úgynevezett „biztonságos kötődés”. Az eredmények szerint a macskák nem reagálnak ugyanúgy, mint a kutyák vagy a kisgyerekek — viszont más jelekben mégis megmutatkozik a kapcsolat.
Egy későbbi, 2019-es vizsgálat már árnyalta a képet. Több ezer gazdi bevonásával kimutatták, hogy a macska kötődés gazdához erősen függ az ember személyiségétől is.
- A nyugodt, figyelmes gazdák macskái kiegyensúlyozottabbak
- Az instabilabb környezet stresszt okozhat az állatnak
- A kapcsolat hasonlíthat a szülő–gyerek viszonyhoz
Ez arra utal, hogy a macska nemcsak megszokja a gazdáját, hanem érzelmi kapcsolat is kialakulhat.
Mit csinál a macska, ha egyedül hagyja?
A macskák rövid ideig általában gond nélkül elvannak egyedül, nem mutatnak látványos stresszjeleket. Amikor azonban hosszabb időre maradnak magukra, a gazda hazatérésekor gyakran több dorombolással reagálnak, és érezhetően jobban keresik a közelséget, a kontaktust. Ez azt jelenti, hogy bár nem pánikolnak a távollét alatt, a visszatérés pillanatában egyértelműen erősebb kapcsolatkereső viselkedést mutatnak.
Macska szeparációs szorongás – igen, létezik
Sokan nem tudják, de létezik a macska szeparációs szorongás is. Egy kutatás szerint a macskák körülbelül 13%-a mutat ilyen tüneteket.
Ez az állapot többféleképpen is megjelenhet: egyes macskák túlzottan nyávognak, mások rombolni kezdenek, vagy éppen az alomtálcán kívül végzik el a dolgukat. Emellett előfordulhat nyugtalanság, de akár feltűnő levertség is. Ezek a viselkedések leggyakrabban akkor jelentkeznek, amikor a gazda hosszabb időre eltűnik a megszokott környezetből.
A macska hiányolja gazdáját, csak másképp mutatja ki
A kulcs az, hogy a macska hiányolja gazdáját, de nem ugyanúgy, mint egy kutya. Nem ugrál örömében, viszont sokszor az ajtónál várhat, megváltozhat a napi rutinja, és a gazda hazatérésekor látványosan több figyelmet igényel. Ez egy finomabb, de nagyon is valós kötődési forma.
