Vajon tényleg annyira közömbösek a cicák, mint hisszük?

Olvasási idő: 6 perc
Sokan még mindig azt gondolják, hogy a macskák teljesen közömbösek a gazdájuk iránt. Pedig a valóság az, hogy a macska hiányolja gazdáját, csak egészen más módon mutatja ki, mint egy kutya.
A tudományos vizsgálatok alapján egyértelmű: a macska hiányolja gazdáját, még ha ezt nem is olyan látványosan fejezi ki. A kutatók hosszú ideig úgy gondolták, hogy a macskák inkább „szokásból” kötődnek az emberhez, nem pedig érzelmileg – írja a PetBook.

A macska hiányolja gazdáját — sokszor már percekkel az érkezés előtt az ajtónál várja.
A macska hiányolja gazdáját — sokszor már percekkel az érkezés előtt az ajtónál várja Fotó:Illusztráció/Unplash

A macska hiányolja gazdáját – nem csak megszokás, hanem valódi kötődés

Egy 2015-ös kutatás például azt vizsgálta, hogy kialakul-e a macskáknál az úgynevezett „biztonságos kötődés”. Az eredmények szerint a macskák nem reagálnak ugyanúgy, mint a kutyák vagy a kisgyerekek — viszont más jelekben mégis megmutatkozik a kapcsolat.

Egy későbbi, 2019-es vizsgálat már árnyalta a képet. Több ezer gazdi bevonásával kimutatták, hogy a macska kötődés gazdához erősen függ az ember személyiségétől is.

  • A nyugodt, figyelmes gazdák macskái kiegyensúlyozottabbak
  • Az instabilabb környezet stresszt okozhat az állatnak
  • A kapcsolat hasonlíthat a szülő–gyerek viszonyhoz

Ez arra utal, hogy a macska nemcsak megszokja a gazdáját, hanem érzelmi kapcsolat is kialakulhat.

Mit csinál a macska, ha egyedül hagyja?

A macskák rövid ideig általában gond nélkül elvannak egyedül, nem mutatnak látványos stresszjeleket. Amikor azonban hosszabb időre maradnak magukra, a gazda hazatérésekor gyakran több dorombolással reagálnak, és érezhetően jobban keresik a közelséget, a kontaktust. Ez azt jelenti, hogy bár nem pánikolnak a távollét alatt, a visszatérés pillanatában egyértelműen erősebb kapcsolatkereső viselkedést mutatnak.

Macska szeparációs szorongás – igen, létezik

Sokan nem tudják, de létezik a macska szeparációs szorongás is. Egy kutatás szerint a macskák körülbelül 13%-a mutat ilyen tüneteket.

Ez az állapot többféleképpen is megjelenhet: egyes macskák túlzottan nyávognak, mások rombolni kezdenek, vagy éppen az alomtálcán kívül végzik el a dolgukat. Emellett előfordulhat nyugtalanság, de akár feltűnő levertség is. Ezek a viselkedések leggyakrabban akkor jelentkeznek, amikor a gazda hosszabb időre eltűnik a megszokott környezetből.

A macska hiányolja gazdáját, csak másképp mutatja ki

A kulcs az, hogy a macska hiányolja gazdáját, de nem ugyanúgy, mint egy kutya. Nem ugrál örömében, viszont sokszor az ajtónál várhat, megváltozhat a napi rutinja, és a gazda hazatérésekor látványosan több figyelmet igényel. Ez egy finomabb, de nagyon is valós kötődési forma.

