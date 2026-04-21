Megölt egy macskát, majd egy játszótéren próbálta megsütni – büntetlenül megúszta

Az eset az északkelet-olaszországi Sarzana városában, a Crociata parkban történt április 15-én. A helyiek rémülten hívták a rendőrséget, miután észrevették a férfit, aki egy rögtönzött tűz fölött guggolva „főzött”. A beszámolók szerint a nigériai migráns – aki azt mondta, hogy éhes – egy szürke macska testét próbálta megsütni. A hátborzongató jelenet különösen felkavaró volt, mivel mindez egy játszótér közvetlen közelében zajlott, számolt be a Sun.
Kikészültek az állatvédők és a politikusok a megsütött macska miatt
A hatóságok kiérkezésekor a tűz már kialudt, a férfi pedig távolabb állt a helyszíntől. A rendőrök állatkínzás gyanújával előállították, azonban később úgy tudni, nem emeltek ellene vádat, mert nem volt bizonyítékuk arra, hogy a macskát valóban ő ölte-e meg, vagy már elhullott állatról volt szó.
Az eset hatalmas felháborodást váltott ki. Állatvédő szervezetek szigorú fellépést követelnek, hangsúlyozva: semmilyen körülmények között nem elfogadható az állatokkal szembeni erőszak.
Olasz politikusok is megszólaltak. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes „felháborítónak” nevezte az esetet, és kijelentette: az ilyen tettek nem maradhatnak következmények nélkül. Hasonlóan élesen fogalmazott több helyi vezető is, akik szerint az ügy „barbár” és „elfogadhatatlan egy civilizált társadalomban”.
Egy elhanyagolt park, ahol elszabadultak az indulatok
A helyi biztonsági illetékesek arra is rámutattak, hogy a park régóta elhanyagolt állapotban van. Szerintük sürgős fejlesztésekre lenne szükség, hogy visszatérjen a rend és a biztonság a környékre.
A történtek nemcsak az állatvédelemről, hanem a társadalmi problémákról is vitát indítottak: hogyan jut el valaki idáig, és mi vezet ilyen sokkoló jelenetekhez Európa közepén?
