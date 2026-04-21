Megölt egy macskát, majd egy játszótéren próbálta megsütni – büntetlenül megúszta

Az eset az északkelet-olaszországi Sarzana városában, a Crociata parkban történt április 15-én. A helyiek rémülten hívták a rendőrséget, miután észrevették a férfit, aki egy rögtönzött tűz fölött guggolva „főzött”. A beszámolók szerint a nigériai migráns – aki azt mondta, hogy éhes – egy szürke macska testét próbálta megsütni. A hátborzongató jelenet különösen felkavaró volt, mivel mindez egy játszótér közvetlen közelében zajlott, számolt be a Sun.

Szegény macska! A nigériai migráns a játszótéren sütötte meg – Fotó: pexels.com / illusztráció

Kikészültek az állatvédők és a politikusok a megsütött macska miatt

A hatóságok kiérkezésekor a tűz már kialudt, a férfi pedig távolabb állt a helyszíntől. A rendőrök állatkínzás gyanújával előállították, azonban később úgy tudni, nem emeltek ellene vádat, mert nem volt bizonyítékuk arra, hogy a macskát valóban ő ölte-e meg, vagy már elhullott állatról volt szó.

Az eset hatalmas felháborodást váltott ki. Állatvédő szervezetek szigorú fellépést követelnek, hangsúlyozva: semmilyen körülmények között nem elfogadható az állatokkal szembeni erőszak.

Olasz politikusok is megszólaltak. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes „felháborítónak” nevezte az esetet, és kijelentette: az ilyen tettek nem maradhatnak következmények nélkül. Hasonlóan élesen fogalmazott több helyi vezető is, akik szerint az ügy „barbár” és „elfogadhatatlan egy civilizált társadalomban”.

Incompatible 3rd World Cultures.



Anger has erupted in Italy after a Nigerian immigrant was caught cooking a cat on a makeshift barbecue next to a children's playground in a public park.



Local residents called police after seeing the man roasting the freshly killed animal on a… https://t.co/8ZtFXHauxj pic.twitter.com/EInBgXbixx — Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) April 18, 2026

Egy elhanyagolt park, ahol elszabadultak az indulatok

A helyi biztonsági illetékesek arra is rámutattak, hogy a park régóta elhanyagolt állapotban van. Szerintük sürgős fejlesztésekre lenne szükség, hogy visszatérjen a rend és a biztonság a környékre.

A történtek nemcsak az állatvédelemről, hanem a társadalmi problémákról is vitát indítottak: hogyan jut el valaki idáig, és mi vezet ilyen sokkoló jelenetekhez Európa közepén?

