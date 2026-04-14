Bizakodva várta a felmentősereget az elgázolt macska, videón a megható pillanat

Különleges nevet kapott az a macska, akit a Long Island Rail Road vasúti sínekről mentették ki, miután túlélte, hogy elgázolta egy szerelvény – írja a New York Post.

Fotó: Facebook/JohnDebacker

A bolyhos, vöröses színű macskát egy mozdonyvezető vette észre a hétvégén a Lindenhurst állomás közelében. Mivel a macska mozdulatlan volt, ezért a férfi azt hitte, hogy elpusztult. Másnap azonban ugyanott látta az állatot, és amikor az megmozdult, azonnal segítséget kért a hatóságoktól.

A rendőrök kikapcsoltatták a sínek áramellátását, majd óvatosan megközelítették a macskát.

„Nem próbált megharapni. Rendkívül ragaszkodó volt, miután felvettem” – mondta a helyszínen egy állatmentő.

Az állatot vörös bundája miatt Garfieldnak nevezték el.

A rendőrség közlése szerint a macska a pofáján szenvedett kisebb sérüléseket. Az állatot kórházba szállították, ahol állatorvosi csapat vizsgálja meg, hogy nem szenvedett-e belső sérüléseket.

