Bizakodva várta a felmentősereget az elgázolt macska, videón a megható pillanat

Épségben kimentették azt a macskát, amely a síneken rekedt Long Islanden. A vörös bundást egy mozdonyvezető észlelte, és a rendőrök segítségével kimentették. A macska színe miatt a Garfield nevet kapta.
Különleges nevet kapott az a macska, akit a Long Island Rail Road vasúti sínekről mentették ki, miután túlélte, hogy elgázolta egy szerelvény – írja a New York Post. 

A bolyhos, vöröses színű macskát egy mozdonyvezető vette észre a hétvégén a Lindenhurst állomás közelében. Mivel a macska mozdulatlan volt, ezért a férfi azt hitte, hogy elpusztult. Másnap azonban ugyanott látta az állatot, és amikor az megmozdult, azonnal segítséget kért a hatóságoktól. 

A rendőrök kikapcsoltatták a sínek áramellátását, majd óvatosan megközelítették a macskát. 

„Nem próbált megharapni. Rendkívül ragaszkodó volt, miután felvettem” – mondta a helyszínen egy állatmentő.

Az állatot vörös bundája miatt Garfieldnak nevezték el. 

A rendőrség közlése szerint a macska a pofáján szenvedett kisebb sérüléseket. Az állatot kórházba szállították, ahol állatorvosi csapat vizsgálja meg, hogy nem szenvedett-e belső sérüléseket.

