Rendszeresen eltűnt az étel a nő hűtőjéből, a rejtett kamera hihetetlen tetteseket leplezett le – videó

A macskák álltak a különös eset hátterében, amelyet egy nő osztott meg a TikTokon, miután napokon át nem értette, miért tűnik el a kiolvasztásra félretett nyers hús a hűtőszekrényéből.

Macskák voltak a tettesek

Fotó: Pixabay

A nő – aki nem kevesebb mint 14 macska gazdája – eleinte saját magát gyanúsította, azt hitte, talán nem csukja be rendesen a hűtő ajtaját.

Idővel azonban egyre biztosabb lett benne, hogy valami – vagy valakik – rendszeresen hozzáférnek az ételhez.

Végül úgy döntött, hogy rejtett kamerával jár utána a rejtélynek. A felvételen aztán egészen elképesztő jelenet bontakozott ki – írja a Mirror.

Macskák fosztogatták a hűtőt

Egy fekete-fehér macska vezette az „akciót”: felugrott a fagyasztó kilincsére, és mellső mancsaival próbálta kinyitni az ajtót. Mögötte három másik macska sorakozott fel, mintha csak készen állnának segíteni.

Láthatóan majdnem sikerrel jártak, az ajtó résnyire ki is nyílt. A gazdi azonban előrelátó volt, és összekötötte a hűtő ajtajait, így az állatok végül nem tudtak hozzáférni az ételhez.

Amikor észrevették, hogy lebuktak, a macskák villámgyorsan szétszéledtek, majd ártatlanul nyávogni kezdtek.

A videó futótűzként terjedt a közösségi médiában, több mint 12 millió megtekintést gyűjtött össze. A felhasználók ezrei osztották meg saját tapasztalataikat is, sokan állították, hogy különösen a fekete-fehér, úgynevezett „tuxedo” macskák hajlamosak hasonló csínytevésekre.

A történet jól mutatja, hogy a háziállatok – különösen a macskák – meglepően találékonyak tudnak lenni, ha élelemről van szó.

