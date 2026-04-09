Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vihar előtti csend? Ettől félhet most minden autós Magyarországon

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Rendszeresen eltűnt az étel a nő hűtőjéből, a rejtett kamera hihetetlen tetteseket leplezett le – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy nő furcsa dologra lett figyelmes: rendszeresen eltűnt a hűtőben kiolvasztott hús, ezért titokban kamerát állított fel. A macskák végül olyan dolgot tettek, amin még a gazdájuk is teljesen ledöbbent.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A macskák álltak a különös eset hátterében, amelyet egy nő osztott meg a TikTokon, miután napokon át nem értette, miért tűnik el a kiolvasztásra félretett nyers hús a hűtőszekrényéből.

Macskák voltak a tettesek
Fotó: Pixabay

A nő – aki nem kevesebb mint 14 macska gazdája – eleinte saját magát gyanúsította, azt hitte, talán nem csukja be rendesen a hűtő ajtaját.

Idővel azonban egyre biztosabb lett benne, hogy valami – vagy valakik – rendszeresen hozzáférnek az ételhez.

Végül úgy döntött, hogy rejtett kamerával jár utána a rejtélynek. A felvételen aztán egészen elképesztő jelenet bontakozott ki – írja a Mirror.

Macskák fosztogatták a hűtőt

Egy fekete-fehér macska vezette az „akciót”: felugrott a fagyasztó kilincsére, és mellső mancsaival próbálta kinyitni az ajtót. Mögötte három másik macska sorakozott fel, mintha csak készen állnának segíteni.

Láthatóan majdnem sikerrel jártak, az ajtó résnyire ki is nyílt. A gazdi azonban előrelátó volt, és összekötötte a hűtő ajtajait, így az állatok végül nem tudtak hozzáférni az ételhez.

Amikor észrevették, hogy lebuktak, a macskák villámgyorsan szétszéledtek, majd ártatlanul nyávogni kezdtek.

@rascal_catts I had to lock down the fridge i store their defrosted raw food when I caught this. I kept thinking I didn't shut the door enough but cats are too smart! 😂 #tiktok #cats #funny #cat #fyp ♬ Sneaky Shenanigans - Solis

A videó futótűzként terjedt a közösségi médiában, több mint 12 millió megtekintést gyűjtött össze. A felhasználók ezrei osztották meg saját tapasztalataikat is, sokan állították, hogy különösen a fekete-fehér, úgynevezett „tuxedo” macskák hajlamosak hasonló csínytevésekre.

A történet jól mutatja, hogy a háziállatok – különösen a macskák – meglepően találékonyak tudnak lenni, ha élelemről van szó.

Megfejtették, miért esnek mindig talpra a macskák

Házi kedvenceink híresen ügyesek esés közben: szinte mindig talpra érkeznek. Egy új kutatás szerint a macskák különleges landolási képessége a gerincük eltérő rugalmasságának köszönhető.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
