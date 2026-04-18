Nem eszi meg az ételt a macskája? Ez állhat a háttérben

Sok gazdi tapasztalhatja, hogy a macskák gyakran otthagyják az ételt a tálban, még akkor is, ha látszólag éhesek. Egy friss kutatás kiderítette, mi állhat ennek a furcsa viselkedésnek a hátterében – írja a Petbook.

Egy japán kutatócsoport 12 házimacskát figyelt meg ellenőrzött körülmények között. A macskák több alkalommal kaptak ételt egy hosszabb éhezési időszak után. Néha ugyanazt az eledelt kapták, máskor változtatták azt, sőt volt, hogy csak az illatot módosították. A cél az volt, hogy kiderítsék, mennyire befolyásolja az étvágyat az étel illata.

A macskák gyorsan ráunnak az egyforma ételre

Az eredmények egyértelműek voltak: ha a macskák mindig ugyanazt az ételt kapták, egyre kevesebbet ettek belőle, még akkor is, ha korábban éhesek voltak. Ez azt jelzi, hogy a macskák étkezési szokásait nemcsak az éhség, hanem az étel vonzereje is befolyásolja.

Amint új illat jelent meg, a macskák érdeklődése azonnal megnőtt, és újra többet ettek. Meglepő módon már az is elég volt, ha csak megszagolhattak egy másik ételt – még akkor is, ha nem ehették meg.

Ez azt bizonyítja, hogy a macskák esetében az illatok rendkívül fontos szerepet játszanak az étvágy szabályozásában.

A jelenséget a szakértők úgy nevezték meg, hogy a macskák hozzászoktak az ételhez. Ha egy inger – például egy adott étel illata – folyamatosan ugyanaz, az agy egy idő után kevésbé reagál rá. Ilyenkor csökken az érdeklődés. Amikor viszont új inger jelenik meg (például egy másik illat), az agy „újraindul”, és visszatér az érdeklődés.

